Хванаха тенинист с допинг, оправда се с целувка

Международната агенция за тенис интегритет (ITIA) наказа венецуелеца Гонсало Оливейра с четиригодишна забрана заради положителен тест за метамфетамин.

Роденият в Португалия тенисист беше временно отстранен през януари 2025 г. след откриване на забранено вещество в негова проба, взета по време на миналогодишния "Чалънджър" турнир в Мансанильо, Мексико. В своя защита той твърди, че метамфетаминът е попаднал в тялото му чрез целувка.

Оливейра може да се завърне на професионалния корт най-рано през януари 2029 г., съобщи агенция АП.