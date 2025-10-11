Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Хванаха тенинист с допинг, оправда се с целувка

Хванаха тенинист с допинг, оправда се с целувка

  • 11 окт 2025 | 04:02
  • 177
  • 0
Международната агенция за тенис интегритет (ITIA) наказа венецуелеца Гонсало Оливейра с четиригодишна забрана заради положителен тест за метамфетамин.

Роденият в Португалия тенисист беше временно отстранен през януари 2025 г. след откриване на забранено вещество в негова проба, взета по време на миналогодишния "Чалънджър" турнир в Мансанильо, Мексико. В своя защита той твърди, че метамфетаминът е попаднал в тялото му чрез целувка.

Оливейра може да се завърне на професионалния корт най-рано през януари 2029 г., съобщи агенция АП.

