Йос Верстапен никога няма да стане навигатор, дори на Макс

Новият рали шампион на Белгия Йос Верстапен заяви, че никога не би седнал на дясната седалка в рали автомобил, т.е. никога няма да стане навигатор.

От няколко години насам Йос рестартира кариерата си на пилот, но в ралитата, а този сезон комбинира участията си в Европейския рали шампионат и в първенството на Белгия.

Double joy for the Verstappen family!



Jos has won the 2025 Belgian rally title 17 years after his last championship success. pic.twitter.com/GYNVlPXCni — PlanetF1 (@Planet_F1) September 28, 2025

„Всяка сутрин се моля, тъй като съм автомобилен пилот и съм наясно с рисковете, но според мен, да си навигатор трябва да си много по-смел – обясни бившият пилот във Формула 1 пред Formula 1 Magazine. – Аз лично не бих се качил при някой друг да съм му навигатор, дори и при Макс.“

Навигаторът на Йос Рено Жамул пък обясни, че той също има известен контрол върху случващото се в колата, въпреки че не управлява автомобила.

„Аз не се разбирам с всеки, но с Йос се получава – обясни опитният навигатор. – Ние си имаме пълно доверие един на друг. Трябва да си силен, за да си навигатор, тъй като имаш и контрол в колата – аз казвам на Йос какво да прави.“

