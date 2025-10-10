Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Последна официална тренировка на България преди дебюта на Димитров срещу Турция
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Йос Верстапен никога няма да стане навигатор, дори на Макс

Йос Верстапен никога няма да стане навигатор, дори на Макс

  • 10 окт 2025 | 19:37
  • 367
  • 0
Йос Верстапен никога няма да стане навигатор, дори на Макс

Новият рали шампион на Белгия Йос Верстапен заяви, че никога не би седнал на дясната седалка в рали автомобил, т.е. никога няма да стане навигатор.

От няколко години насам Йос рестартира кариерата си на пилот, но в ралитата, а този сезон комбинира участията си в Европейския рали шампионат и в първенството на Белгия.

Може ли някой да отмъкне Ръсел от Мерцедес?
Може ли някой да отмъкне Ръсел от Мерцедес?

„Всяка сутрин се моля, тъй като съм автомобилен пилот и съм наясно с рисковете, но според мен, да си навигатор трябва да си много по-смел – обясни бившият пилот във Формула 1 пред Formula 1 Magazine. – Аз лично не бих се качил при някой друг да съм му навигатор, дори и при Макс.“

Навигаторът на Йос Рено Жамул пък обясни, че той също има известен контрол върху случващото се в колата, въпреки че не управлява автомобила.

Йос Верстапен спечели рали титлата на Белгия
Йос Верстапен спечели рали титлата на Белгия

„Аз не се разбирам с всеки, но с Йос се получава – обясни опитният навигатор. – Ние си имаме пълно доверие един на друг. Трябва да си силен, за да си навигатор, тъй като имаш и контрол в колата – аз казвам на Йос какво да прави.“

В Ред Бул отново са отказали да продадат Рейсинг Булс
В Ред Бул отново са отказали да продадат Рейсинг Булс
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Пирели ще промени най-меките сликове заради Верстапен

Пирели ще промени най-меките сликове заради Верстапен

  • 10 окт 2025 | 15:00
  • 1131
  • 1
Напълно нови пилоти за догодина в Рейсинг Булс?

Напълно нови пилоти за догодина в Рейсинг Булс?

  • 10 окт 2025 | 14:37
  • 1347
  • 1
Танак избра колата от 2024 година за рали “Централна Европа”

Танак избра колата от 2024 година за рали “Централна Европа”

  • 10 окт 2025 | 14:22
  • 654
  • 0
Бриаторе: Алонсо е като ротвайлер, постоянно ще ви хапе

Бриаторе: Алонсо е като ротвайлер, постоянно ще ви хапе

  • 10 окт 2025 | 14:04
  • 863
  • 0
Дукати обяви заместника на Маркес за Гран При на Австралия

Дукати обяви заместника на Маркес за Гран При на Австралия

  • 10 окт 2025 | 13:56
  • 988
  • 0
В Ред Бул отново са отказали да продадат Рейсинг Булс

В Ред Бул отново са отказали да продадат Рейсинг Булс

  • 10 окт 2025 | 13:50
  • 897
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: Ще сме много по-агресивни, искаме да притиснем максимално Турция

Димитров: Ще сме много по-агресивни, искаме да притиснем максимално Турция

  • 10 окт 2025 | 20:45
  • 4611
  • 10
Монтела ни се закани: България има способни играчи, но ще променим статистиката!

Монтела ни се закани: България има способни играчи, но ще променим статистиката!

  • 10 окт 2025 | 19:20
  • 13276
  • 15
11-те на Португалия (U21) и България (U21)

11-те на Португалия (U21) и България (U21)

  • 10 окт 2025 | 20:20
  • 2789
  • 1
Очаквайте на живо: Олимпиакос - Дубай

Очаквайте на живо: Олимпиакос - Дубай

  • 10 окт 2025 | 20:10
  • 871
  • 0
Франция - Азербайджан (съставите: Мбапе е сред титулярите)

Франция - Азербайджан (съставите: Мбапе е сред титулярите)

  • 10 окт 2025 | 20:39
  • 207
  • 0
Съставите на Германия и Люксембург, Нагелсман прави промени

Съставите на Германия и Люксембург, Нагелсман прави промени

  • 10 окт 2025 | 20:54
  • 36
  • 0