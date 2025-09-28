Йос Верстапен спечели рали титлата на Белгия

В деня, в който Макс Верстапен спечели първото си състезание с GT3 автомобил на Северната дъга на „Нюрбургринг“, баща му Йос и навигаторът Рено Жамул спечелиха рали титлата на Белгия.

Йос и навигаторът му завършиха трети в „Източнобелгийското рали“, което се оказа достатъчно за титлата, спечелена зад волана на Шкода Фабия RS Rally2.

News. Team Weverssport eerste Nederlandse team met Belgische titel ! 4 jaar na zijn debuut heeft Jos Verstappen vandaag de Belgische rallytitel binnengehaald. 23 jaar na Rocco Theunissen is het opnieuw een Nederlander die kampioen is in België. pic.twitter.com/CLmLwSbd4g — Rally Special (@RTLRally) September 27, 2025

„Определено сме много доволни – заяви Йос, който тази година се състезаваше и в Европейския рали шампионат. – Това рали не беше най-интересното за нас, тъй като трябваше да заложим на сигурен избор на гуми.

„Чак в края уцелихме гумите и всичко по-добре за нас, но в последната отсечка върнахме газта. Искахме да си гарантираме титлата.“

Победата спечели Седрик Шерен с Порше 992 Rally GT, следван от Максим Поти (Шкода Фабия RS Rally2), а Йос остана на над 50 секунди от първия.

Верстапен-старши спечели първите три кръга от рали шампионата на Белгия този сезон, което му даде сериозен аванс и в хода на кампанията той трябваше да контролира разликата, като в четвъртия кръг – рали „Ипр“, той завърши трети в генералното класиране и първи от белгийските екипажи, това на практика предреши изхода на битката. Сега, с подиума на Йос в шестия кръг, съперниците му нямат шанс да го догонят в класирането.

Верстапен записа победа в дебюта си в GT3

Сезонът в Белгия завършва със седмия кръг от шампионата – рали „Спа“ (29-30 ноември).

Снимка: verstappen.com