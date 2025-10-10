Черно море Тича показва историческата Суперкупа на феновете преди мача с Ботев Враца

Черно море Тича приема отбора на Ботев Враца в първи домакински мач от новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига. Срещата е на 11 октомври (събота) от 19:00 часа в зала “Христо Борисов”.

Преди началото на двубоя играчите на Васил Евтимов ще покажат на своите фенове и първия си трофей за новия сезон - Суперкупата, която е и първа във витрината на клуба.

Освен това игри с публиката ще дадат възможност на привържениците на “моряците” да се сдобият с уникални тениски на Черно море от турнира Sesame Суперкупа на България.

Баскетболистите ще получат и сериозна подкрепа от трибуните, където ще бъдат и част от футболистите на Черно море.

Снимки: Борислав Цветанов