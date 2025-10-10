Берое и Нефтохимик отново ще играят контрола помежду си

Мъжките волейболни отбори на Берое и Нефтохимик ще изиграят трета контрола помежду си преди началото на новия сезон на Супер волей. Двата тима ще се изправят един срещу друг утре от 17:00 часа в старозагорската зала "Иван Вазов", съобщават от щаба на Берое.

Вчера приключи турнирът "Бургас 2025", в който участваха и двата тима. Нефтохимик спечели надпреварата след като победи на финала градския си съперник Дея с 3:0 (25:21, 25:19, 25:18). Берое остана на трето място след победа над Черно море с 3:2 (25:23, 22:25, 25:22, 25:27, 15:13). В полуфиналните двубои Нефтохимик с е наложи над Черно море с 3:0 (25:17, 25:23, 25:19), а Дея победи Берое също с 3:0 (25:24, 25:23, 25:22).

Преди седмица Нефтохимик записа две победи над Берое в контролни срещи, играни отново в Стара Загора.

Българският клубен волейбол открива сезон 2025-26 с най-очакваното събитие в есенния календар - Суперкупата на България, която ще се проведе на 18 и 19 октомври в зала "Левски София".