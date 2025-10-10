Медведев пребори Де Минор в Шанхай

Популярни
  • 10 окт 2025 | 16:17
Даниил Медведев записа 50-ата си победа срещу играч от топ 10 на "Мастърс"-а в Шанхай, след като надделя над Алекс де Минор и се класира за втория си полуфинал на турнир от най-високата категория на АТР през сезона.

В изключително физически мач, в който повече от 32 разигравания продължиха над 9 удара, Медведев намери начин да надделее над Де Минор, който не показа най-доброто от играта си. 29-годишният руснак направи 11 уинъра повече от австралиеца (27 срещу 16), 2 непредизвикани грешки по-малко (25 срещу 27) и спечели 15 от 16 точки на първи сервис във втория сет, за да триумфира след 1 час и 53 минути игра.

„Бях супер изморен и знаех, че срещу Алекс – както срещу Лърнър – ще имаме дълги разигравания“, каза Медведев след мача. „Още в третия или четвъртия гейм имахме няколко такива и си казах, че ни чака дълъг ден. Но съм доволен от начина, по който играх – бях стабилен в ключовите моменти, удрях добре и го поставях под напрежение. Вторият сет беше оспорван, но накрая намерих най-добрата си игра. Много съм щастлив от нивото си.“

Медведев, който преследва първа титла от тура от Рим 2023, ще се изправи в полуфинала срещу Артур Риндеркнеш. По-рано през сезона руснакът стигна до полуфинал в Индиън Уелс, но загуби от Холгер Руне.

Шампионът от Шанхай през 2019 г. вече има 50 полуфинала на твърди кортове, като 18 от 20-е му титли са спечелени на тази настилка. Пътят му към 21-вия трофей не е лесен – в Шанхай той вече оцеля в драматичен трисетов двубой срещу Лърнър Тиен в четвъртия кръг.

Алекс де Минор напуска турнира като седми в класацията за сезона. Десеткратният шампион от тура води с 640 точки пред 10-ия Феликс Оже-Алиасим, който е първият извън топ 8, тъй като Джак Дрейпър (№9) е контузен и няма да играе до края на сезона.

След този мач австралиецът вече изостава 4-8 в преките двубои с Медведев и ще продължи битката си за участие на Финалите на АТР за втора поредна година.

