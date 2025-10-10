Паолини най-после преодоля Швьонтек във важен мач

Историята не беше на страната на Джазмин Паолини преди този четвъртфинал на турнира в Ухан – италианката бе загубила и шестте си предишни мача срещу Ига Швьонтек, като бе спечелила само един сет.

Но в топлата петъчна вечер на централния корт в китайския град Паолини написа нова страница – шокира световната №2 с категорична победа 6:1, 6:2 само за 65 минути.

Неуморната 29-годишна италианка ще се изправи в съботния полуфинал срещу №3 в света Коко Гоф. Американката спечели първите им два двубоя (Аделаида 2021, Синсинати 2023), но Паолини взе реванш в последните три – Щутгарт, Рим и Синсинати, всички през този сезон.

Паолини също подобри шансовете си да си осигури последното свободно място за Финалите на WTA в Рияд, изпреварвайки Елена Рибакина (която по-рано загуби от Арина Сабаленка) и Мира Андреева. След победата на Джесика Пегула в четвъртфинала и отпадането на Рибакина, американката официално се класира за финалите.

Паолини бе агресивна и използваше скоростта на ударите на Швьонтек в своя полза. Изумително е, че при целия този атакуващ стил италианката направи само 3 непредизвикани грешки, срещу 15 печеливши удара. Швьонтек имаше 6 възможности за пробив, а Паолини ги неутрализира всичките.

WHAT A PERFORMANCE 🤩@JasminePaolini with a flawless display to defeat Swiatek 6-1, 6-2 and become a semifinalist in Wuhan 👏

#WuhanOpen pic.twitter.com/5WCL06UCII — wta (@WTA) October 10, 2025

„Най-накрая победих в мач срещу нея! Много съм щастлива от нивото си. Усещането е невероятно“, каза Паолини на корта след мача.

Още в самото начало италианката даде ясен знак за намеренията си – проби на нула с мощен ретур-уинър. Поведе с 4:0, преди Швьонтек изобщо да спечели гейм на свой сервис, а след това я проби за трети път, когато полякинята прати форхенд в мрежата. Паолини изигра почти перфектен първи сет – 7 уинъра и само 1 непредизвикана грешка за 26 минути.

Във втория сет сценарият бе сходен. След аванс от 2:0, Швьонтек върна пробива, но Паолини моментално отговори – отново пробив на нула с прекрасен ретур по правата, за да поведе с 3:1, след което не изпусна контрола.

Миналата година Паолини се превърна в звезда, след като достигна два поредни финала – на „Ролан Гарос“ и „Уимбълдън“. През целия сезон всички я питаха дали може да поддържа това ниво.

Отговорът дойде: победата над Швьонтек беше 41-вата ѝ в основната схема на WTA през 2025 г. – с една повече от миналата година. Освен това Паолини вече има 26 победи на турнири WTA 1000 през сезона – изравнявайки се със Сабаленка и само две зад самата Швьонтек (28).

По-рано през деня Коко Гоф постигна убедителна победа 6:3, 6:0 над Лаура Зигемунд. 21-годишната американка върна отлично сервиса на германката, спечелвайки 27 от 45 точки и реализирайки 5 пробива.

„Мачът беше сравнително ясен,“ каза Гоф след края. „Тя е трудна съперничка, но смятам, че запазих търпение и изчаках точните моменти.“

Гоф, която има 7 победи в последните 8 мача в Пекин и Ухан, вече води на всички в тура с 15 победи в Китай за последните две години. Тя стана първата жена в историята на турнирите от категория WTA 1000, която достига пет последователни полуфинала на китайска земя.