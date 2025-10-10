Пламен Николов: Всяка точка ще бъде голям успех за нашия отбор

Бившият национален вратар Пламен Николов сподели пред Sportal.bg, че всяка спечелена точка в групата за световните квалификации ще бъде голям успех за националния ни отбор. Пинко, заедно с още футболни легенди, присъства на откриването на новия спортен комплекс, чийто основен инвеститор е Даниел Боримиров.

"Да, това е пътят, за да може да имаме високи успехи в спорта. Наистина съм приятно изненадан от това, което виждам. Нека да има повече такива спортни площадки и комплекси не само в София, а и в цялата страна.

Винаги съм казвал, че спортът е отражение на ситуацията в една държава. Когато държавата подпомага спорта, развитието на спорта ще бъде много по-голямо. Нека не си затваряме очите пред проблемите, които има спортът. Нашите успехи са инцидентни, а трябва да направим така, че да имаме постоянство.

Предстоят ни много трудни двубои предвид състоянието, в което се намираме. Всяка точка ще бъде голям успех за нашия отбор. Трябва да си извървим пътя.

Ако кажа, че имаме някакви шансове да се класираме, ще прозвучи доста смешно. Трябва да се направят много промени, не само със смяна на поколенията, но и доста други реформи в клубовете", заяви Николов.