Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

Легендата на ЦСКА, българския футбол и Барселона Христо Стоичков бе гост на Даниел Боримиров, който днес откри своя спортен комплекс в столичния квартал "Люлин" - "Спорт едишън енд Нардо". Там Камата обяви съоръжението за уникално и поздрави шефа на Левски за работата, която е свършил.



Именно там Стоичков обяви и негов голям проект за развитието на българския футбол. Той разкри, че има като идея ФИФА, Министерството на обарзованието, Министерството на спорта и БФС да изградят съвместно изкуствени футболни терени в поне 20 български градове. За целта носителят на "Златната топка" за 1994 година подкани родните институции да се размърдат малко, защото все още чака проектите им, за да ги предложи за финансиране на световната футболна асоциация.

"Искам да поздравя Борето за това, което е направил. Това е пътт, който всеки отбор и община трябва да го има, защото това е начинът да вкараме децата да спортуват. Моите поздравления, Боре, за това, което си направил! Уникално! Ще има и други хора, които ще тръгнат по този път, защото, за мен, това е уникално съоръжение.

Това е първото. Не съм видял да има такова съоръжение в България. Това е уникат.

Преди няколко години не му разрешиха да го направи в Бояна, защото магаретата и конете нямаше къде да пасат.

С това съоръжение не само сме настигнали европейците, а сме ги надминали.

Ходя навсякъде, видял съм много неща. Има много програми. Президентът на БФС, Министерството на спорта, Министерството на образованието трябва да ми представят планове, къде могат да се направят в училища тези неща и веднага подписвмам. Още чакам. Догога ще чакам - не знам.

Това е едно голямо задължение на Георги като президент на футболния съюз. Има програми на ФИФА, на УЕФА. Неслучайно на последното събиране УЕФА даде голям тласък на футболния съюз. Надявам се, че с помощта на Георги ММС и Министерството на образованието ще изискат тези неща. Защото във всяко училище трябва да има поне един изкуствен терен.

На един такъв изкуствен терен могат да тренират три отбори или три класа.

Програмата на ФИФА дава възможност на младите треньори, които завършват спортната си кариера, а след това и НСА, да може да им се даде работа.

Да се надяваме, че тези програми ще станат по най-бързия начин, за да мога да подпиша. Това, което имам като идея, е поне 20 града навсякъде да пише ФИФА, Министерството на образованието, Министерството на спорта и футболния съюз - съвмесно. Чакам документи. Другото е лесно. Няма да има пречки.

Много пъти ме питат какво видях в страните, в които ходих? Триста години пред нас видях. Всеки клуб със стадион, база, минимум 10 стадиона - два закрити, три-четири изкуствени.

Клубовете да дойдат и да видят тази първа стъпка, която Борето направи.

Ние живеем на лаврите от 90-те години. Но ние започнахме още 80-те. Знаете къде сме тренирали и къде сме водили подготовка, но не сме се оплаквали.

Надявам се да се тръгне отнякъде. А тръгне ли се - няма спиране. Така беше и при нас. Тръгнахме малки от 80-те години и стигнахме там, където стигнахме всички", завърши Христо Стоичков.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов