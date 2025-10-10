Български талант впечатлява в Италия: Борислав Пенков продължава възхода си в Торино

Българският футболен талант Борислав Пенков продължава да впечатлява с представянето си в Италия. Роденият през 2008 година в Бургас играч вече е във втората си година в академията на Торино и продължава да бележи сериозен напредък.

След като през миналия сезон стана шампион на Италия до 17 години с юношеския отбор на "биковете", Пенков все по-често получава шанс да тренира с мъжкия състав на Торино. Представянето му не остава незабелязано от треньора на първия отбор – Марко Барони, който редовно го включва в тренировъчния процес на мъжете.

Пенков демонстрира отлична техника, визия за играта и професионализъм, което му печели уважението както на треньорския щаб, така и на съотборниците му. С постоянство и труд младият българин уверено се движи към мечтата си - дебют в Серия А.