Хол и Скотхайм триумфираха в Световния тур по комбинирани дисциплини

  • 10 окт 2025 | 14:10
Американката Анна Хол и норвежецът Сандер Скотхайм бяха обявени за победители в Световния тур по комбинирани дисциплини на Световната атлетика за 2025 г. Титлите им са награда за постоянството, което демонстрираха през целия сезон, съответно в седмобоя и десетобоя.

Класирането в тура се формира на базата на трите най-добри резултата на всеки атлет в поредицата от състезания, които след това се преобразуват в точки. Победителите в тура, който включва състезания на открито и в зала, получават парична награда от 30 000 щатски долара.

Хол постигна трите най-силни резултата в седмобоя в света през годината. Тя спечели престижния турнир Hypo Meeting в Гьотцис със 7032 точки, изкачвайки се до второто място във вечната световна ранглиста. Последва победа на първенството на САЩ с 6899 точки, а кулминацията на сезона беше световната титла в Токио с резултат от 6888 точки.

Благодарение на тези постижения тя оглави крайното класиране в тура с 3781 точки – най-високият резултат, постиган някога в настоящия формат на надпреварата.

Скотхайм от своя страна се наслади на изключителен сезон в зала. Той започна със световен рекорд в седмобоя от 6484 точки в Талин, а пет седмици по-късно спечели европейската титла на закрито с нов континентален рекорд от 6558 точки. В Нандзин той добави и световна титла в зала с 6475 точки. Норвежецът пренесе силната си форма и на открито, печелейки в Гьотцис с водещ резултат в света и национален рекорд от 8909 точки.

Снимки: Imago

