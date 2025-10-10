Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Перейра се подигра на Анкалаев, като се завърна на старо работно място

Перейра се подигра на Анкалаев, като се завърна на старо работно място

  • 10 окт 2025 | 14:04
  • 204
  • 0

Алекс Перейра се гордее с произхода си.

Няколко дни след като си отмъсти с нокаут на Магомед Анкалаев и си върна титлата в полутежка категория на UFC 320 „Поатан“ се завърна в гумаджийницата в Бразилия, където някога е работил, преди да се превърне в супер-звезда на бойните спортове. Този жест беше не само почит към корените му, но и отговор на многократните изявления на Анкалаев, че ще сложи край на кариерата на Перейра.

Вижте посещението на Перейра:

В подготовката за първия им двубой на UFC 313 през март, Анкалаев написа в Туитър: „Току-що подписа смъртната си присъда. Ще те накажа за това, че ме избягваше, и ще те накарам да изглеждаш като човек, който работи в гумаджийница, а не като професионален боец.“

Анкалаев повтори подигравката и на пресконференцията след мача, заявявайки, че след като победи Перейра, „дали той ще остане в спорта, или ще реши да се върне в магазина за гуми, ще зависи от него. Той ще бъде този, който трябва да вземе това решение.“

Сблъсъкът им на UFC 313 завърши с победа за Анкалаев с единодушно съдийско решение, с което бе прекъсната серията на Перейра от три поредни защити на титлата. По-късно беше насрочен реванш, в който Анкалаев отново намекна, че ще пенсионира Перейра, но именно бразилецът излезе победител миналата събота на UFC 320, постигайки нокаут само за 80 секунди.

„Както обещах, казах, че след мача ще се върна в гумаджийницата“, заяви Перейра във видеото си. „Анкалаев беше прав. Днес сме тук, за да уважим мястото, както правя всеки път, когато идвам в Бразилия. Ето го, приятели.“

„Това е място с много красива история. Чама.“

След загубата мениджърът на Анкалаев, Али Абделазиз, намекна за проблеми преди мача, които са се отразили на представянето на неговия боец. По-късно MMA Fighting потвърди, че Анкалаев е имал сериозна контузия на реброто преди UFC 320.

ММА мениджър: Магомед Анкалаев изобщо не трябваше да се бие на UFC 320
ММА мениджър: Магомед Анкалаев изобщо не трябваше да се бие на UFC 320
 Анкалаев е получил фрактура на ребро преди реванша с Перейра
Анкалаев е получил фрактура на ребро преди реванша с Перейра
Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Дакота Дичева се обединява с Майкъл Венъм Пейдж за международен гурболен турнир

Дакота Дичева се обединява с Майкъл Венъм Пейдж за международен гурболен турнир

  • 9 окт 2025 | 23:38
  • 2791
  • 2
Царукян сподели кой е отказал битка с него в Катар

Царукян сподели кой е отказал битка с него в Катар

  • 9 окт 2025 | 19:52
  • 1614
  • 0
Стефан Костадинов след Държавното по кикбокс: Децата на СК Масару се справиха чудесно и показаха завидни умения

Стефан Костадинов след Държавното по кикбокс: Децата на СК Масару се справиха чудесно и показаха завидни умения

  • 9 окт 2025 | 16:12
  • 739
  • 0
Национали по бокс и звезди в бойните спортове ще открият Купа "Левски"

Национали по бокс и звезди в бойните спортове ще открият Купа "Левски"

  • 9 окт 2025 | 15:57
  • 560
  • 0
Момчетата ни са втори на Балканиадата по борба, момичетата с 6 медала

Момчетата ни са втори на Балканиадата по борба, момичетата с 6 медала

  • 9 окт 2025 | 14:16
  • 391
  • 0
Артуро Гати-младши почина на 17-годишна възраст

Артуро Гати-младши почина на 17-годишна възраст

  • 9 окт 2025 | 14:08
  • 6300
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

  • 10 окт 2025 | 14:09
  • 5666
  • 5
Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

  • 10 окт 2025 | 11:57
  • 27208
  • 23
Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

  • 10 окт 2025 | 08:00
  • 12141
  • 5
Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

  • 10 окт 2025 | 09:57
  • 6648
  • 20
Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

  • 10 окт 2025 | 09:52
  • 8292
  • 10
Интересен тест за Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Интересен тест за Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 10 окт 2025 | 07:00
  • 6566
  • 2