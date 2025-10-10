Перейра се подигра на Анкалаев, като се завърна на старо работно място

Алекс Перейра се гордее с произхода си.

Няколко дни след като си отмъсти с нокаут на Магомед Анкалаев и си върна титлата в полутежка категория на UFC 320 „Поатан“ се завърна в гумаджийницата в Бразилия, където някога е работил, преди да се превърне в супер-звезда на бойните спортове. Този жест беше не само почит към корените му, но и отговор на многократните изявления на Анкалаев, че ще сложи край на кариерата на Перейра.

Вижте посещението на Перейра:

В подготовката за първия им двубой на UFC 313 през март, Анкалаев написа в Туитър: „Току-що подписа смъртната си присъда. Ще те накажа за това, че ме избягваше, и ще те накарам да изглеждаш като човек, който работи в гумаджийница, а не като професионален боец.“

Анкалаев повтори подигравката и на пресконференцията след мача, заявявайки, че след като победи Перейра, „дали той ще остане в спорта, или ще реши да се върне в магазина за гуми, ще зависи от него. Той ще бъде този, който трябва да вземе това решение.“

Сблъсъкът им на UFC 313 завърши с победа за Анкалаев с единодушно съдийско решение, с което бе прекъсната серията на Перейра от три поредни защити на титлата. По-късно беше насрочен реванш, в който Анкалаев отново намекна, че ще пенсионира Перейра, но именно бразилецът излезе победител миналата събота на UFC 320, постигайки нокаут само за 80 секунди.

„Както обещах, казах, че след мача ще се върна в гумаджийницата“, заяви Перейра във видеото си. „Анкалаев беше прав. Днес сме тук, за да уважим мястото, както правя всеки път, когато идвам в Бразилия. Ето го, приятели.“

„Това е място с много красива история. Чама.“

След загубата мениджърът на Анкалаев, Али Абделазиз, намекна за проблеми преди мача, които са се отразили на представянето на неговия боец. По-късно MMA Fighting потвърди, че Анкалаев е имал сериозна контузия на реброто преди UFC 320.

ММА мениджър: Магомед Анкалаев изобщо не трябваше да се бие на UFC 320

Анкалаев е получил фрактура на ребро преди реванша с Перейра