ММА мениджър: Магомед Анкалаев изобщо не трябваше да се бие на UFC 320

Магомед Анкалаев претърпя съкрушителна загуба с нокаут на UFC 320, а неговият мениджър Али Абделазиз сега твърди, че боецът е бил сериозно компрометиран преди реванша си с Алекс Перейра.

В главното събитие в събота вечер в T-Mobile Arena в Лас Вегас, Анкалаев загуби титлата на UFC в полутежка категория, която се върна при Перейра, след като беше довършен с удари само 80 секунди след началото на първия рунд. Срещата беше незабавен реванш, след като Анкалаев победи Перейра с единодушно съдийско решение на UFC 313 през март, за да стане шампион.

Късно в неделя вечерта Абделазиз публикува изявление в Instagram в подкрепа на своя боец, като намекна за проблеми преди двубоя, които може да са повлияли на представянето на Анкалаев.

„Алекс беше по-добрият в събота вечер“, написа Абделазиз. „И ние приемаме загубите си като мъже. Продължаваме напред. Нямам никакви проблеми с Алекс. Уважавам всичко, което е постигнал.“

„Много неща се случиха с Анкалаев по време на неговия лагер. Но той трябва да говори за това. Не аз. И ако се наложи да говоря, ще го направя. Ако зависеше от мен, той изобщо не трябваше да се бие заради някои неща. Но той е зрял мъж, взима собствени решения и живее с последствията от действията си.“

Абделазиз не разкри какви точно проблеми е имал Анкалаев преди UFC 320, независимо дали са физически, психически или други, заявявайки, че ще остави на Анкалаев да коментира.

Абделазиз също така коментира скорошните обвинения на Перейра, че мениджърът пише всички коментари на Анкалаев в социалните мрежи.

„Каквото мога да направя, за да му помогна, ще го направя“, каза Абделазиз. „Стига да не обиждам семейството, религията или нацията на някого. Всичко, което Анкалаев каза в социалните си мрежи, той го е одобрил. И ако съм му помогнал, то е било с негово знание.“

Преди загубата в събота, Анкалаев беше в серия от 14 мача без поражение (включително едно равенство и един „no-contest“). Той не беше губил от дебюта си в UFC през 2018 г.