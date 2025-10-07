Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. ММА мениджър: Магомед Анкалаев изобщо не трябваше да се бие на UFC 320

ММА мениджър: Магомед Анкалаев изобщо не трябваше да се бие на UFC 320

  • 7 окт 2025 | 14:24
  • 507
  • 0

Магомед Анкалаев претърпя съкрушителна загуба с нокаут на UFC 320, а неговият мениджър Али Абделазиз сега твърди, че боецът е бил сериозно компрометиран преди реванша си с Алекс Перейра.

В главното събитие в събота вечер в T-Mobile Arena в Лас Вегас, Анкалаев загуби титлата на UFC в полутежка категория, която се върна при Перейра, след като беше довършен с удари само 80 секунди след началото на първия рунд. Срещата беше незабавен реванш, след като Анкалаев победи Перейра с единодушно съдийско решение на UFC 313 през март, за да стане шампион.

Късно в неделя вечерта Абделазиз публикува изявление в Instagram в подкрепа на своя боец, като намекна за проблеми преди двубоя, които може да са повлияли на представянето на Анкалаев.

„Алекс беше по-добрият в събота вечер“, написа Абделазиз. „И ние приемаме загубите си като мъже. Продължаваме напред. Нямам никакви проблеми с Алекс. Уважавам всичко, което е постигнал.“

„Много неща се случиха с Анкалаев по време на неговия лагер. Но той трябва да говори за това. Не аз. И ако се наложи да говоря, ще го направя. Ако зависеше от мен, той изобщо не трябваше да се бие заради някои неща. Но той е зрял мъж, взима собствени решения и живее с последствията от действията си.“

Абделазиз не разкри какви точно проблеми е имал Анкалаев преди UFC 320, независимо дали са физически, психически или други, заявявайки, че ще остави на Анкалаев да коментира.

Абделазиз също така коментира скорошните обвинения на Перейра, че мениджърът пише всички коментари на Анкалаев в социалните мрежи.

„Каквото мога да направя, за да му помогна, ще го направя“, каза Абделазиз. „Стига да не обиждам семейството, религията или нацията на някого. Всичко, което Анкалаев каза в социалните си мрежи, той го е одобрил. И ако съм му помогнал, то е било с негово знание.“

Преди загубата в събота, Анкалаев беше в серия от 14 мача без поражение (включително едно равенство и един „no-contest“). Той не беше губил от дебюта си в UFC през 2018 г.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

България с 20 състезатели на Световното по борба за ветерани

България с 20 състезатели на Световното по борба за ветерани

  • 7 окт 2025 | 08:25
  • 1056
  • 0
Красимир Инински: Важно е да запалим искрата за бокса в младите

Красимир Инински: Важно е да запалим искрата за бокса в младите

  • 6 окт 2025 | 15:05
  • 829
  • 1
Саудитска Арабия с още по-важна роля за бокса, снукъра и дартса

Саудитска Арабия с още по-важна роля за бокса, снукъра и дартса

  • 6 окт 2025 | 14:28
  • 1269
  • 0
Ясни са държавните шампиони по кикбокс

Ясни са държавните шампиони по кикбокс

  • 6 окт 2025 | 13:32
  • 1432
  • 0
Повече от 100 деца ще се включат в боксовия турнир за купа "Левски"

Повече от 100 деца ще се включат в боксовия турнир за купа "Левски"

  • 6 окт 2025 | 12:39
  • 649
  • 0
Главният треньор на “Бойни Спортове Монтана”: Дисциплината е причината за успехите на Николай Атанасов

Главният треньор на “Бойни Спортове Монтана”: Дисциплината е причината за успехите на Николай Атанасов

  • 6 окт 2025 | 09:46
  • 1206
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 11161
  • 13
Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

  • 7 окт 2025 | 12:09
  • 28592
  • 23
Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

  • 7 окт 2025 | 12:31
  • 7601
  • 4
Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

  • 7 окт 2025 | 12:45
  • 14570
  • 4
Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

  • 7 окт 2025 | 09:30
  • 10306
  • 69
Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

  • 7 окт 2025 | 10:38
  • 19041
  • 27