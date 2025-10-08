Анкалаев е получил фрактура на ребро преди реванша с Перейра

Магомед Анкалаев е бил далеч от най-добрата си форма, когато загуби титлата си в полутежка категория на UFC.

Бившият шампион на UFC в полутежка категория, Магомед Анкалаев, не е бил в оптимално състояние по време на загубата си от Алекс Перейра на UFC 320.

След поражението с нокаут в първия рунд само за 80 секунди, мениджърът на Анкалаев, Али Абделазиз, заяви, дава подробности, че руснакът „изобщо не е трябвало да се бие“ заради проблеми, с които се е сблъскал преди събитието. В понеделник стана ясно, че Анкалаев е получил фрактура на ребро по време на тренировка, което сериозно е компрометирало представянето му в двубоя.

Видео, публикувано от Лео Гимараеш в социалните мрежи, показва как Анкалаев преминава медицински процедури приблизително 20 дни преди мача.

Източници, пожелали анонимност, потвърдиха пред mmafighting.com в понеделник за контузията, като добавиха, че въпреки прекарания повече от месец в Лас Вегас за подготовка, той почти не е успявал да прави спаринги, а някои от тези сесии са приключвали преждевременно поради силната болка.

От своя страна, Анкалаев направи изявление след загубата си, но не спомена за контузии или проблеми, които са му попречили в подготовката за реванша с Перейра.

Атаките продължиха, докато реферът Хърб Дийн не видя достатъчно и спря двубоя само след 1:20 минути от началото на първия рунд.

Перейра беше коронясан за шампион в полутежка категория за втори път, докато Анкалаев трябваше да се прегрупира след тежка вечер в октагона. Сега Перейра и Анкалаев имат по една победа в съперничеството си, но остава да се види дали UFC ще прояви интерес към организирането на трилогия сега или по-късно, предвид резултата от изминалата събота вечер.

Засега Анкалаев вероятно ще се нуждае от време, за да се възстанови от контузията си, преди да обмисли следващия ход в кариерата си.