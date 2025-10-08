Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Анкалаев е получил фрактура на ребро преди реванша с Перейра

Анкалаев е получил фрактура на ребро преди реванша с Перейра

  • 8 окт 2025 | 10:21
  • 297
  • 0

Магомед Анкалаев е бил далеч от най-добрата си форма, когато загуби титлата си в полутежка категория на UFC.

Бившият шампион на UFC в полутежка категория, Магомед Анкалаев, не е бил в оптимално състояние по време на загубата си от Алекс Перейра на UFC 320.

След поражението с нокаут в първия рунд само за 80 секунди, мениджърът на Анкалаев, Али Абделазиз, заяви, дава подробности, че руснакът „изобщо не е трябвало да се бие“ заради проблеми, с които се е сблъскал преди събитието. В понеделник стана ясно, че Анкалаев е получил фрактура на ребро по време на тренировка, което сериозно е компрометирало представянето му в двубоя.

Видео, публикувано от Лео Гимараеш в социалните мрежи, показва как Анкалаев преминава медицински процедури приблизително 20 дни преди мача.

Източници, пожелали анонимност, потвърдиха пред mmafighting.com в понеделник за контузията, като добавиха, че въпреки прекарания повече от месец в Лас Вегас за подготовка, той почти не е успявал да прави спаринги, а някои от тези сесии са приключвали преждевременно поради силната болка.

От своя страна, Анкалаев направи изявление след загубата си, но не спомена за контузии или проблеми, които са му попречили в подготовката за реванша с Перейра.

Атаките продължиха, докато реферът Хърб Дийн не видя достатъчно и спря двубоя само след 1:20 минути от началото на първия рунд.

Перейра беше коронясан за шампион в полутежка категория за втори път, докато Анкалаев трябваше да се прегрупира след тежка вечер в октагона. Сега Перейра и Анкалаев имат по една победа в съперничеството си, но остава да се види дали UFC ще прояви интерес към организирането на трилогия сега или по-късно, предвид резултата от изминалата събота вечер.

Засега Анкалаев вероятно ще се нуждае от време, за да се възстанови от контузията си, преди да обмисли следващия ход в кариерата си.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Ремзи Осман стана за 10-и път световен шампион при ветераните

Ремзи Осман стана за 10-и път световен шампион при ветераните

  • 8 окт 2025 | 09:13
  • 1256
  • 0
Официално: Конър Макгрегър е наказан с лишаване от състезателни права за 18 месеца

Официално: Конър Макгрегър е наказан с лишаване от състезателни права за 18 месеца

  • 8 окт 2025 | 00:26
  • 5563
  • 3
Христеа Нинова и Стоян Петров останаха трети в Европа

Христеа Нинова и Стоян Петров останаха трети в Европа

  • 7 окт 2025 | 22:14
  • 1004
  • 0
PFL обяви нова програма за допинг контрол

PFL обяви нова програма за допинг контрол

  • 7 окт 2025 | 17:50
  • 574
  • 0
Боксьорката Валя Николаева спечели злато в Испания

Боксьорката Валя Николаева спечели злато в Испания

  • 7 окт 2025 | 17:36
  • 679
  • 0
Франк Уорън е уверен, че Тайсън Фюри ще се завърне през 2026 г.

Франк Уорън е уверен, че Тайсън Фюри ще се завърне през 2026 г.

  • 7 окт 2025 | 16:03
  • 857
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

  • 8 окт 2025 | 11:25
  • 130
  • 0
Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

  • 8 окт 2025 | 07:00
  • 6485
  • 8
Кристиян Балов: Надявам се срещу Португалия да ми е най-добрият мач за сезона

Кристиян Балов: Надявам се срещу Португалия да ми е най-добрият мач за сезона

  • 8 окт 2025 | 10:14
  • 1672
  • 1
Христо Янев взе решение за капитанската лента

Христо Янев взе решение за капитанската лента

  • 8 окт 2025 | 07:52
  • 14759
  • 19
"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

  • 8 окт 2025 | 10:04
  • 2374
  • 2
Кристиано Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра

Кристиано Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра

  • 8 окт 2025 | 02:44
  • 28346
  • 13