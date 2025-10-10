Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Трудна победа изпрати Нестеров на 1/2-финал в Ираклион

Трудна победа изпрати Нестеров на 1/2-финал в Ираклион

  • 10 окт 2025 | 14:02
  • 162
  • 0
Трудна победа изпрати Нестеров на 1/2-финал в Ираклион

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Ираклион (Гърция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставеният под номер 1 в схемата Нестеров надделя над Мелиос Ефстатиу (Кипър) със 7:6(2), 7:5 след два часа и половина игра.

Българинът изоставаше на два пъти с пробив в началото, но успя да вземе първия сет с убедителна игра и 7:2 точки в тайбрека, а във втората част той първоначално пропиля аванс от 4:2 гейма и допусна изравняване, но след това реализира ключов брейк за 6:5 и затвори мача при собствен сервис.

Така Нестеров достигна до първия си полуфинал във веригата на Международната федерация ITF от средата на май, когато спечели титлата на състезание от същия ранг в Букурещ.

Следвай ни:

Още от Тенис

Докато Новак играе в Шанхай, Йелена се наслаждава на Париж

Докато Новак играе в Шанхай, Йелена се наслаждава на Париж

  • 10 окт 2025 | 09:27
  • 1729
  • 0
Ноле за Шанхай: Това е един от най-трудните турнири в живота ми!

Ноле за Шанхай: Това е един от най-трудните турнири в живота ми!

  • 10 окт 2025 | 09:01
  • 2034
  • 0
Стефан Цветков ще участва в тенис мач за края на международен турнир

Стефан Цветков ще участва в тенис мач за края на международен турнир

  • 9 окт 2025 | 20:20
  • 1212
  • 0
Иван Иванов загуби от испанец на турнир в Понтеведра

Иван Иванов загуби от испанец на турнир в Понтеведра

  • 9 окт 2025 | 19:51
  • 1755
  • 1
Четири тенисистки спорят за три места на Финалите на WTA

Четири тенисистки спорят за три места на Финалите на WTA

  • 9 окт 2025 | 19:32
  • 1182
  • 0
Алкарас ще представи логото си на Финалите на АТР

Алкарас ще представи логото си на Финалите на АТР

  • 9 окт 2025 | 18:14
  • 2317
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

  • 10 окт 2025 | 14:09
  • 5649
  • 5
Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

  • 10 окт 2025 | 11:57
  • 27194
  • 23
Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

  • 10 окт 2025 | 08:00
  • 12137
  • 5
Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

  • 10 окт 2025 | 09:57
  • 6647
  • 20
Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

  • 10 окт 2025 | 09:52
  • 8290
  • 10
Интересен тест за Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Интересен тест за Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 10 окт 2025 | 07:00
  • 6564
  • 2