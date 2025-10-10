Трудна победа изпрати Нестеров на 1/2-финал в Ираклион

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Ираклион (Гърция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставеният под номер 1 в схемата Нестеров надделя над Мелиос Ефстатиу (Кипър) със 7:6(2), 7:5 след два часа и половина игра.

Българинът изоставаше на два пъти с пробив в началото, но успя да вземе първия сет с убедителна игра и 7:2 точки в тайбрека, а във втората част той първоначално пропиля аванс от 4:2 гейма и допусна изравняване, но след това реализира ключов брейк за 6:5 и затвори мача при собствен сервис.

Така Нестеров достигна до първия си полуфинал във веригата на Международната федерация ITF от средата на май, когато спечели титлата на състезание от същия ранг в Букурещ.