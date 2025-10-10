Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Риндеркнех разби пореден фаворит и за пръв път ще играе 1/2-финал на "Мастърс"

Риндеркнех разби пореден фаворит и за пръв път ще играе 1/2-финал на "Мастърс"

  • 10 окт 2025 | 13:35
  • 774
  • 0
Риндеркнех разби пореден фаворит и за пръв път ще играе 1/2-финал на "Мастърс"

Артур Риндеркнех записа най-голямата победа в кариерата си, след като се наложи с 6:3, 6:4 срещу Феликс Оже-Алиасим на четвъртфиналите на турнира по тенис в Шанхай, който е с награден фонд 9.193 милиона щатски долара. Французинът ще играе за първи път на полуфинал на ниво "Мастърс-1000".

По пътя към топ 4 Риндеркнех отстрани намиращите се съответно на трето и 19-о място в световната ранглиста Александър Зверев и Иржи Лехечка, а днес той надделя и над поставения под номер 12 Оже-Алиасим. Така французинът записа трета поредна победа срещу тенисист от топ 20.

На полуфиналите Риндеркнех ще се изправи срещу Даниил Медведев или Алекс Де Минор. Ако преодолее и този кръг, французинът може да срещне в битка за титлата братовчед си Валентан Вашеро, който ще играе в събота срещу Новак Джокович. Майката на Вашеро - бившата тенисистка Виржини Паке, е леля на Риндеркнех.

В понеделник фрацузинът със сигурност ще запише рекордно класиране в кариерата си, като в момента той се намира на 37-о място в PIF ATP Live Rankings. С още една победа той ще изпревари българина Григор Димитров. 30-годишният Риндернех е третият французин на полуфинали в Шанхай, присъединявайки се към Жо-Вилфрид Цонга (2013, 2015) и Жил Симон (2014, 2016).

Оже-Алиасим загуби само един сервис-гейм до момента в Китай, но допусна два пробива срещу Риндеркнех. Той загуби подаването си в шестия гейм на първия сет, когато направи две от седемте си непредизвикани грешки и една двойна. 30-годишният французин удържа сервиса си до края и сложи край на частта на първи сетпойнт за 6:3. Риндернех спечели подаването на съперника си и на старта на втория сет, след което отрази три разигравания за пробив за Оже-Алиасим и затвори срещата при 6:4.

Риндеркнех направи 20 печеливши удара и спечели 85% от разиграванията на първи сервис. Така той записа дебютната си победа срещу Оже-Алиасим, правейки го в третия мач помежду им. Канадецът напусна Шанхай като десети в света, а изоставането му от осмия и последен за момента участник на Финалния турнир на АТР Лоренцо Музети е 530 точки.

