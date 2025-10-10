Живко Желев: Такива мачове показват нивото ни

В неделя, ОФК Хасково приема Спартак (Плевен). Срещата е от 1/32 финалите на турнира за купата на България. Домакините ще са без контузения Костадин Пеев. Под въпрос е участието на съотборниците му Владислав Узунов и Юлий Шекеров.

„Не познавам съперника. Двубой с отбор от професионалния футбол обаче, винаги е полезен за нас. Показва нивото ни. Ще направим възможното да се представим според възможностите си. Очаквам да се получи хубав мач“, коментира пред Sportal.bg Живко Желев, треньор на хасковския тим.