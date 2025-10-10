Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ОФК Хасково
  3. Живко Желев: Такива мачове показват нивото ни

Живко Желев: Такива мачове показват нивото ни

  • 10 окт 2025 | 13:09
  • 264
  • 0
Живко Желев: Такива мачове показват нивото ни

В неделя, ОФК Хасково приема Спартак (Плевен). Срещата е от 1/32 финалите на турнира за купата на България. Домакините ще са без контузения Костадин Пеев. Под въпрос е участието на съотборниците му Владислав Узунов и Юлий Шекеров.

„Не познавам съперника. Двубой с отбор от професионалния футбол обаче, винаги е полезен за нас. Показва нивото ни. Ще направим възможното да се представим според възможностите си. Очаквам да се получи хубав мач“, коментира пред Sportal.bg Живко Желев, треньор на хасковския тим.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ицо към Карлос Насар: Можеш да вдигнеш целия свят

Ицо към Карлос Насар: Можеш да вдигнеш целия свят

  • 10 окт 2025 | 09:43
  • 2600
  • 7
Контузия мъчи халф на ЦСКА

Контузия мъчи халф на ЦСКА

  • 10 окт 2025 | 09:38
  • 1671
  • 0
Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

  • 10 окт 2025 | 08:00
  • 12084
  • 5
Бижутера наказа ветераните на Левски

Бижутера наказа ветераните на Левски

  • 9 окт 2025 | 18:30
  • 21270
  • 13
Игор Тиаго: Футболът в България е по-бърз и по-техничен от този в Бразилия

Игор Тиаго: Футболът в България е по-бърз и по-техничен от този в Бразилия

  • 9 окт 2025 | 18:21
  • 3350
  • 9
Оперираха национал

Оперираха национал

  • 9 окт 2025 | 18:17
  • 2654
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

  • 10 окт 2025 | 14:09
  • 5298
  • 5
Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

  • 10 окт 2025 | 11:57
  • 26941
  • 23
Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

  • 10 окт 2025 | 08:00
  • 12084
  • 5
Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

  • 10 окт 2025 | 09:57
  • 6609
  • 20
Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

  • 10 окт 2025 | 09:52
  • 8260
  • 10
Интересен тест за Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Интересен тест за Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 10 окт 2025 | 07:00
  • 6556
  • 2