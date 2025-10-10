Фейт Кипиегон пред историческо постижение, недостигнато дори от Юсейн Болт и Шели-Ан Фрейзър-Прайс

Кенийската лекоатлетка Фейт Кипиегон сподели мислите си относно потенциален исторически успех, който би я отличил от легенди като Юсейн Болт и Шели-Ан Фрейзър-Прайс, но същевременно предпочете да остане здраво стъпила на земята за бъдещето си.

Кипиегон е на прага да се превърне в първия атлет в историята, спечелил осем златни медала в една и съща дисциплина от олимпийски игри и световни първенства. Това е постижение, което дори величия като Юсейн Болт и Шели-Ан Фрейзър-Прайс не са достигали до края на кариерите си.

Шели-Ан Фрейзър-Прайс има седем златни медала в спринта на 100 метра, разпределени между олимпийски игри и световни шампионати. На световни първенства тя е триумфирала пет пъти – през 2009, 2013, 2015, 2019 и 2022 г. На олимпийски игри печели златото през 2008 и 2012 г.

Юсейн Болт също притежава седем златни медала, но в дисциплината 200 метра. От световни първенства той има четири титли (2009, 2011, 2013 и 2015 г.), а на олимпийски игри е печелил три пъти – през 2008, 2012 и 2016 г.

Към момента Кипиегон има седем златни медала в бягането на 1500 метра от световни първенства и олимпийски игри. Тя спечели олимпийските титли през 2016 г. в Рио, на отложените игри в Токио през 2020 г. и на Игрите в Париж през 2024 г.

На световни първенства кенийката има четири титли в коронната си дисциплина, спечелени през 2017, 2022, 2023 и 2025 г.

"Да, чувствам се благословена, защото да спечелиш световен шампионат и все още да мечтаеш за следващия шампионат или олимпиада е нещо специално. Но за мен не знам какво предстои догодина“, заяви Кипиегон в интервю за Citius Mag.

"Просто искам да завърша сезона в Ню Йорк по красив начин и да видя какво ще донесе следващата година. Така че не знам какво ще се случи през 2027 г., но се надявам да видим в бъдеще. 2027-а все още е далеч."

Въпреки че е на крачка от историческия успех, Фейт Кипиегон предпочита да остане концентрирана. Тя настоява, че фокусът ѝ е да завърши силно настоящия сезон, преди да насочи вниманието си към бъдещите първенства, които могат да циментират наследството ѝ като една от най-великите бегачки на средни разстояния за всички времена.