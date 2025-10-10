Сабаленка надви Елена Рибакина за 20-ата си поредна победа в Ухан

Лидерката в световната ранглиста Арина Сабаленка (Беларус) продължи победната си серия на турнира по тенис за жени в Ухан до 20 мача, след като спечели с 6:3, 6:3 срещу Елена Рибакина (Казахстан) на четвъртфиналите.

В следващия си мач от надпреварата, която е с ранг УТА 1000 и награден фонд 3.654 милиона долара, тя ще срещне Джесика Пегула (САЩ).

Сабаленка е носителка на трофеите в последните четири издания на турнира между 2018 и 2024, като Ухан не приемаше мачове по време на Ковид пандемията.

Сабаленка и Рибакина се срещнаха за 13-и път в кариерите си - съперничество, в което тенисистката от Беларус има положителен баланс от 8-5. Тя записа и първия брейк в мача за 5:3, когато завърши сервис-гейма на съперничката с печеливш удар на форхенд. Тя защити пробива и спечели първия сет с 6:3.

Лидерката в световната ранглиста спечели подаването на Рибакина и на старта на втората част, след което добави още два пробива до крайното 6:3 на първи мачбол. На полуфиналите тя ще се изправи срещу Пегула, която надви с 2:6, 6:0, 6:3 Катерина Синякова (Чехия) за 50-ата си победа през сезона.

Сабаленка е спечелила осем от десетте си срещи с Пегула, включително на финала на откритото първенство по тенис на САЩ през миналата година.

Поставената под номер 3 Коко Гоф (САЩ) също продължава на четвъртфиналите след чиста победа Лаура Зийгемунд (Германия) i 6:3, 6:0.

Semifinal place secured ✅@CocoGauff confirms her spot in the last four with a straight sets victory over Siegemund.#WuhanOpen pic.twitter.com/6y4fJBOyOl — wta (@WTA) October 10, 2025

В късния мач от програмата на турнира за деня втората в схемата Ига Швьонтек (Полша) ще се изправи срещу номер 7 Джазмин Паолини (Италия) в повторение на финала на "Ролан Гарос" през 2024.