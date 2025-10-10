Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Сабаленка надви Елена Рибакина за 20-ата си поредна победа в Ухан

Сабаленка надви Елена Рибакина за 20-ата си поредна победа в Ухан

  • 10 окт 2025 | 12:38
  • 188
  • 0
Сабаленка надви Елена Рибакина за 20-ата си поредна победа в Ухан

Лидерката в световната ранглиста Арина Сабаленка (Беларус) продължи победната си серия на турнира по тенис за жени в Ухан до 20 мача, след като спечели с 6:3, 6:3 срещу Елена Рибакина (Казахстан) на четвъртфиналите.

В следващия си мач от надпреварата, която е с ранг УТА 1000 и награден фонд 3.654 милиона долара, тя ще срещне Джесика Пегула (САЩ).

Сабаленка е носителка на трофеите в последните четири издания на турнира между 2018 и 2024, като Ухан не приемаше мачове по време на Ковид пандемията.

Сабаленка и Рибакина се срещнаха за 13-и път в кариерите си - съперничество, в което тенисистката от Беларус има положителен баланс от 8-5. Тя записа и първия брейк в мача за 5:3, когато завърши сервис-гейма на съперничката с печеливш удар на форхенд. Тя защити пробива и спечели първия сет с 6:3.

Лидерката в световната ранглиста спечели подаването на Рибакина и на старта на втората част, след което добави още два пробива до крайното 6:3 на първи мачбол. На полуфиналите тя ще се изправи срещу Пегула, която надви с 2:6, 6:0, 6:3 Катерина Синякова (Чехия) за 50-ата си победа през сезона.

Сабаленка е спечелила осем от десетте си срещи с Пегула, включително на финала на откритото първенство по тенис на САЩ през миналата година.

Поставената под номер 3 Коко Гоф (САЩ) също продължава на четвъртфиналите след чиста победа Лаура Зийгемунд (Германия) i 6:3, 6:0.

В късния мач от програмата на турнира за деня втората в схемата Ига Швьонтек (Полша) ще се изправи срещу номер 7 Джазмин Паолини (Италия) в повторение на финала на "Ролан Гарос" през 2024.

Следвай ни:

Още от Тенис

Докато Новак играе в Шанхай, Йелена се наслаждава на Париж

Докато Новак играе в Шанхай, Йелена се наслаждава на Париж

  • 10 окт 2025 | 09:27
  • 1315
  • 0
Ноле за Шанхай: Това е един от най-трудните турнири в живота ми!

Ноле за Шанхай: Това е един от най-трудните турнири в живота ми!

  • 10 окт 2025 | 09:01
  • 1833
  • 0
Стефан Цветков ще участва в тенис мач за края на международен турнир

Стефан Цветков ще участва в тенис мач за края на международен турнир

  • 9 окт 2025 | 20:20
  • 1196
  • 0
Иван Иванов загуби от испанец на турнир в Понтеведра

Иван Иванов загуби от испанец на турнир в Понтеведра

  • 9 окт 2025 | 19:51
  • 1712
  • 1
Четири тенисистки спорят за три места на Финалите на WTA

Четири тенисистки спорят за три места на Финалите на WTA

  • 9 окт 2025 | 19:32
  • 1173
  • 0
Алкарас ще представи логото си на Финалите на АТР

Алкарас ще представи логото си на Финалите на АТР

  • 9 окт 2025 | 18:14
  • 2293
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

  • 10 окт 2025 | 11:57
  • 15801
  • 12
Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

  • 10 окт 2025 | 08:00
  • 9277
  • 4
Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

  • 10 окт 2025 | 09:57
  • 4620
  • 17
Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

  • 10 окт 2025 | 09:52
  • 6429
  • 5
Интересен тест за Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Интересен тест за Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 10 окт 2025 | 07:00
  • 5827
  • 1
Световните квалификации продължават ударно с нови осем мача

Световните квалификации продължават ударно с нови осем мача

  • 10 окт 2025 | 07:28
  • 5020
  • 0