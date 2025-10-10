Боримиров: Днес е паметен ден за мен

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори при представянето на новия спортен комплекс в София “Спорт едишън”. Легендата на “сините” е основен инвеститор в съоръжението и изрази радостта си от старта на функционирането му.

“Това е спортен комплекс Спорт едишън, който от няколко години се опитвам да направя. Днешния ден за мен е паметен, след толкова усилия успях да направя, това което исках и да го представя пред вас. Този проект трябваше да се направи на Бояна, но знаете, че имаше хора, които бяха изкарани на стадиона, но не искам да се връщам назад. Благодарение на кмета на община Люлин, който беше тогава Милко Младенов и г-жа Фъндъкова проектът се премести тук и така след две години успяхме да го реализираме. Паделът в момента е най-бързо развиващият се спорт. Аз съм създал всички условия да спортуват хората с децата си. Доста безсънни нощи съм имал, защото и в Левски не е било лесно. Старал съм се да не ощетявам клуба по никакъв начин, затова искам да благодаря на моето семейство, което беше тук на място, за да контролира процесът. Стартирам този проект, не мисля, че има друг такъв спортен комплекс в България. Ако върви добре, защо да не направим още”, каза Боримиров.