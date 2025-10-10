Световната атлетика обяви нови правила за участие

Ръководният орган на леката атлетика публикува в сряда квалификационните системи за три от основните си състезания през сезон 2026: Световното първенство в зала в Полша, Световните щафети в Габорон и Световното първенство до 20 години Орегон. Промените са били одобрени от съвета на организацията миналия септември в Токио.

Критериите за участие във всяко събитие очертават квалификационните периоди, механизмите за записване и връзката им с бъдещи международни състезания. За Световното първенство по лека атлетика в зала в Полша 26, което ще се проведе от 20 до 22 март догодина в Полша, квалификационният прозорец ще бъде отворен от 1 ноември и ще приключи на 8 март 2026 г. Селекцията ще се базира на нормативи за участие и на ранглистите с най-добри постижения в зала.

Индивидуалните атлети, с изключение на тези в комбинираните дисциплини, могат да се класират по три начина: чрез покриване на норматив в рамките на квалификационния период, чрез "уайлд кард“ от Световния тур в зала или въз основа на позицията си в ранглистите с най-добри постижения. Освен това Световната атлетика обяви, че от 1 декември на уебсайта си ще публикува седмична ранглиста „Пътят към Kujawy Pomorze“, за да поддържа актуална информация за резултатите и позициите на състезателите.

Що се отнася до Световните щафети Габарон 26, които ще се проведат в Ботсвана на 2 и 3 май 2026 г., първите осем отбора от щафетните бягания на Световното първенство по лека атлетика Токио 25 ще получат автоматична квалификация.

Останалите места ще бъдат разпределени чрез ранглистите с най-добри времена, регистрирани между 1 януари и 5 април 2026 г., като Ботсвана има гарантирано участие във всички дисциплини като страна домакин. Във всяка дисциплина ще участват максимум 24 отбора, а в смесената щафета 4x100 метра всички 24 състава ще бъдат избрани изцяло според ранглистите с постижения.

Организацията също така разясни, че Световните щафети в Габорон ще служат като основен квалификационен турнир за щафетите на Световния шампионат Ultimate Championship Будапеща 2026 и Световното първенство по лека атлетика Пекин 2027. В този контекст първите шест отбора в смесените щафети 4x100 и 4x400 метра ще си осигурят директно участие в Будапеща, докато първите 12 отбора във всяка дисциплина ще се класират за Пекин.

Междувременно Световното първенство по лека атлетика до 20 години в Орегон, насрочено за 5-9 август 2026 г. в САЩ, ще има квалификационна система, базирана изключително на нормативи за участие. Валидният период за покриването им ще бъде от 1 октомври 2025 г. до 26 юли 2026 г. Този шампионат за юноши и девойки ще въведе две нови дисциплини: смесена щафета 4x100 метра и 5000 метра спортно ходене, което ще замени традиционното ходене на 10 000 метра.

Световната атлетика създаде своята глобална ранкинг система, за да позволи на атлетите да трупат точки въз основа на комбинация от резултат и класиране, в зависимост от нивото на състезанието. Класирането се базира на средния резултат на атлета от определен брой състезания в рамките на дефиниран период от време.

Според международната федерация: "Процесът продължава да се развива, но след обратна връзка – и с цел да се придаде допълнителна тежест на постигнатите резултати – последните актуализации, одобрени от Съвета, са следващата стъпка към превръщането на системата в по-балансирана между различните нива на състезания.“

С тези три съобщения Световната атлетика утвърждава своята състезателна пътна карта към 2026 г. с календар, който засилва връзката между първенствата в зала, щафетните бягания и възрастовите групи, и установява прозрачни и унифицирани критерии за селекция за атлети и федерации по целия свят.