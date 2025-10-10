Дияна Борисова ще защитава цветовете на Марица и през новия сезон

Посрещачката Дияна Борисова ще защитава цветовете на женския волейболен шампион Марица (Пловдив) и през сезон 2025/2026, съобщиха от клуба.

Продукт на школата на клуба, Борисова започва своя втори сезон с шампионките, като вече има титла и Купа на България с екипа на “жълто-сините”.

Младата волейболистка има и четири титли с девойките старша възраст на Марица и е част от националните гарнитури на България, като с отбора до 16 години завоюва бронз от Европейското първенство през 2021. Година по-късно тя спечели сребро от Балканиадата до 17 години, а това лято стигна до четвърто място на Световното първенство до 21 години.

”Пожелаваме на Диди нови върхове с жълто-сините през новия сезон! Успех”, написаха от Марица.