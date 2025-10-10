Антъни Тейлър призна, че обмислял да напусне футбола заради обиди към семейството му

Реферът от Висшата лига Антъни Тейлър разкритикува нагласата на хората да очакват перфекционизъм от съдиите и сподели, че семейството му вече не посещава мачовете му заради обидите, които получава. В интервю за BBC Sport Тейлър говори публично за първи път за инцидента, при който беше атакуван от фенове на Рома на летище, докато е бил със семейството си след финала на Лига Европа през 2023 г. 46-годишният съдия споделя, че е толкова притеснен от отношението към реферите, че понякога се пита: „Струва ли си всичко това?“.

Въпреки това той добавя, че да бъдеш съдия от най-високо ниво е една от най-добрите професии в света.

Тейлър е рефер във Висшата лига от почти 17 години, ръководил е мачове на Световното първенство в Катар през 2022 г. и на Европейското първенство през 2020 г., както и финалите за Суперкупата на Европа и Лигата на нациите.

Той вярва, че подходът „победа на всяка цена“ във футбола има пагубен ефект върху психичното здраве и представянето на настоящите и бъдещите съдии.

„Това беше най-лошата ситуация, с която съм се сблъсквал“.

Тейлър беше обиждан от треньора на Рома Жозе Моуриньо, след като отборът му загуби финала на Лига Европа през 2023 г. от Севиля след изпълнение на дузпи. Английският съдия показа 13 жълти картона по време на мача, а добавеното време в целия двубой, включително продълженията, достигна 25 минути.

След мача Моуриньо нарече Тейлър „позор“ на два пъти по време на пресконференция, преди да го нападне вербално на паркинга – инцидент, за който португалецът получи наказание от четири мача.

Впоследствие Тейлър беше нападнат словесно и от гневни фенове, докато преминаваше през летището в Будапеща със семейството си.

„Това беше най-лошата ситуация, с която съм се сблъсквал по отношение на обиди“, казва той. „Не само защото пътувах с членове на семейството си, но и защото това подчертава въздействието на поведението на хората върху другите. Дори в мач като този, в който всъщност нямаше големи грешки".

Тейлър смята, че след мача е имало опит „фокусът да се измести към някой, когото да обвинят“. Той добавя: „За мен това е голям източник на разочарование, фрустрация и гняв. Защо това е приемливо, не знам – защото съм сигурен, че тези хора не биха искали някой да се обърне и да каже същото на тях или на техните деца. Това те кара да се замислиш дали изобщо си сгрешил, като си пътувал със семейството си. Те не са идвали на нито един мач оттогава".

Запитан дали смята, че поведението на Моуриньо е повлияло на феновете, които са го обиждали, той отговаря: „Да. Мисля, че ако трябва да бъдем честни, да.“

„Подходът „победа на всяка цена“ вреди на психичното здраве на съдиите“

Тейлър не използва социални мрежи, тъй като не иска да „губи време“ в четене на негативни коментари или мнения. Миналата година Висшата лига започна разследване след онлайн обиди, насочени към съдията.

„Ако постоянно ти казват, че не си много добър, независимо дали от хора в медиите, анализатори или дори бивши съдии, тогава психичното здраве на хората може да пострада“, казва той. „Футболната култура като цяло се изразява с подхода „трябва да спечелим този мач на всяка цена“.“

„Усилията, които хората полагат след мачовете, за да разпространяват фалшиви наративи и злонамерени конспиративни теории... това създава изключително негативна среда за работа.“

Тейлър е загрижен и за отношението към съдиите в аматьорския футбол, добавяйки: „Всеки уикенд можете да отидете в който и да е местен парк в Обединеното кралство и да видите родител край страничната линия, който вербално обижда млад рефер. Това не е среда, която предразполага хората да се развиват. Не разбирам как хората смятат това за приемливо.“

Запитан дали е справедливо топ реферите да очакват високо ниво на критика предвид залозите на терена, Тейлър казва: „Не бих спорил срещу наличието на критика. Не казвам, че критиката не трябва да се очаква, но всеки, който гледа футбол, винаги вижда мача през очите на своя отбор. А резултатът от един футболен мач и развръзката на един сезон са многостранни. Това не зависи от едно съдийско решение. Не зависи от един играч, пропуснал една дузпа в мача. Не зависи от един треньор, допуснал една тактическа грешка по време на мача. Играят се над 38 мача... Така че твърдението, че едно решение е коствало на някого целия сезон... просто не е вярно, защото ще има много други инциденти в даден мач или през сезона, които са повлияли на резултатите. Това, което казвам, е, че може да има критика и анализ. Но те много рядко са балансирани. В днешно време никой не говори много за положителната страна на нещата.“

Организацията на професионалните съдии в Англия (PGMOL) разполага с екип от психолози, които се грижат за психическото здраве на реферите, и си сътрудничи с благотворителната организация за психично здраве Mind.

ВАР създава „очакване за перфектност“

Системата за видеопомощ на съдиите (ВАР) беше въведена във Висшата лига през 2019 г.

Тейлър вярва, че тя е породила нереалистични очаквания и че тези, които са се надявали тя да създаде „утопия“ при вземането на решения, са били „далеч от истината“.

„Обемът на проверките, анализите и разговорите около футбола във Висшата лига означава, че всеки търси съвършенство“, казва той. „В действителност перфектност не съществува. Очакваме от съдиите да взимат всяко решение правилно. Наистина е важно да започнем да говорим за това, че хората се страхуват от провал или грешки. Трябва да приемем, че ако не създадем правилната среда, в която хората да се развиват, те ще се страхуват, а това ще има отрицателно въздействие върху индивидите и представянето в дългосрочен план. Всеки е експерт.“

Тейлър смята, че ВАР е „променил напълно“ нивото на контрол.

„Той донесе това очакване за перфектност, че ще реши абсолютно всички проблеми и ще бъде утопия“, добавя той.

„В действителност тези хора бяха далеч от истината. Едната седмица хората ще кажат: „Не искаме ВАР да бъде твърде педантичен“. Следващата седмица ще се обърнат с думите: „Как ВАР не се намеси тук?““

„Хората наистина трябва да решат какво искат. Не можеш едната седмица да казваш: „не искаме да се намесва, защото нарушава плавността на играта“, а следващата да се обърнеш и да заявиш: „това е позор, че ВАР не се намеси тук“.“

Тейлър е в своя 17-и сезон като съдия във Висшата лига.

„В крайна сметка, това е една от най-добрите работи на света“, казва той. „Намираш се точно в центъра на действието в най-вълнуващата лига в света.“

Запитан колко още може да съдийства, Тейлър отговаря: „Ако трябва да съм честен, не знам. Следващата седмица ставам на 47, което е доста напреднала възраст за някой, който работи на това ниво и тича след хора, много по-млади от теб. Целият фокус е да се опитаме да осигурим два съдийски екипа на Световното първенство догодина в Америка.“