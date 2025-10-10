Резултати от НХЛ

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон:
Бостън Брюинс - Чикаго Блекхоукс - 4:3 след продължение
Бъфало Сейбърс - НЙ Рейнджърс - 0:4
Детройт Ред Уингс - Монреал Канейдиънс - 1:5
Флорида Пантърс - Филаделфия Флайърс - 2:1
Питсбърг Пенгуинс - НЙ Айлъндърс - 4:3
Тампа Бей Лайтнинг - Отава Сенатърс - 4:5
Каролина Хърикейнс - Ню Джърси Девилс - 6:3
Нешвил Предатърс - Кълъмбъс Блу Джакетс - 2:1
Сейнт Луис Блус - Минесота Уайлд - 0:5
Уинипег Джетс - Далас Старс - 4:5
Колорадо Аваланш - Юта Мамът - 2:1
Сан Хосе Шаркс - Вегас Голдън Найтс - 3:4 след продължение
Сиатъл Кракен - Анахайм Дъкс - 3:1
Ванкувър Канъкс - Калгари Флеймс - 5:1