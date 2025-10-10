Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Стоичков, Сираков, Балъков и Георги Иванов гости на откриването на новия комплекс на Даниел Боримиров
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 10 окт 2025 | 10:57
  • 130
  • 0
Резултати от НХЛ

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон:

Бостън Брюинс - Чикаго Блекхоукс        - 4:3 след продължение

Бъфало Сейбърс - НЙ Рейнджърс           - 0:4

Детройт Ред Уингс - Монреал Канейдиънс  - 1:5

Флорида Пантърс - Филаделфия Флайърс    - 2:1

Питсбърг Пенгуинс - НЙ Айлъндърс        - 4:3

Тампа Бей Лайтнинг - Отава Сенатърс     - 4:5

Каролина Хърикейнс - Ню Джърси Девилс   - 6:3

Нешвил Предатърс - Кълъмбъс Блу Джакетс - 2:1

Сейнт Луис Блус - Минесота Уайлд        - 0:5

Уинипег Джетс - Далас Старс             - 4:5

Колорадо Аваланш - Юта Мамът            - 2:1

Сан Хосе Шаркс - Вегас Голдън Найтс     - 3:4 след продължение

Сиатъл Кракен - Анахайм Дъкс            - 3:1

Ванкувър Канъкс - Калгари Флеймс        - 5:1

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Деян Михайлов е 22-ри след кратката програма на Гран При в Абу Даби

Деян Михайлов е 22-ри след кратката програма на Гран При в Абу Даби

  • 10 окт 2025 | 10:38
  • 148
  • 0
Проблеми в гърба мъчат Мануел Фелер преди старта на сезона

Проблеми в гърба мъчат Мануел Фелер преди старта на сезона

  • 10 окт 2025 | 04:48
  • 1386
  • 0
Националите по шорттрек откриха новия сезон на Световната купа в Монреал

Националите по шорттрек откриха новия сезон на Световната купа в Монреал

  • 10 окт 2025 | 02:25
  • 1284
  • 0
Лиа Любенова изигра чиста кратка програма на турнира в Абу Даби

Лиа Любенова изигра чиста кратка програма на турнира в Абу Даби

  • 9 окт 2025 | 20:53
  • 1013
  • 0
Джонатан Тейвс веднага прави впечатление в Уинипег

Джонатан Тейвс веднага прави впечатление в Уинипег

  • 9 окт 2025 | 20:32
  • 821
  • 0
Европейски шампион по бобслей наказан за две години заради допинг

Европейски шампион по бобслей наказан за две години заради допинг

  • 9 окт 2025 | 15:43
  • 487
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Велик и несломим! Карлос Насар се завърна от ада, за да стане отново световен шампион!

Велик и несломим! Карлос Насар се завърна от ада, за да стане отново световен шампион!

  • 9 окт 2025 | 21:48
  • 121126
  • 206
Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

  • 10 окт 2025 | 08:00
  • 5711
  • 3
Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

  • 10 окт 2025 | 09:57
  • 2555
  • 4
Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

  • 10 окт 2025 | 09:52
  • 4025
  • 4
Интересен тест за Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Интересен тест за Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 10 окт 2025 | 07:00
  • 4859
  • 0
Световните квалификации продължават ударно с нови осем мача

Световните квалификации продължават ударно с нови осем мача

  • 10 окт 2025 | 07:28
  • 4078
  • 0