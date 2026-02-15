Британската ски звезда се прощава с олимпийските игри

Британският ветеран в ски алпийските дисциплини Дейв Райдинг очаква слалома в Бормио в понеделник да бъде равностоен и се надява да се възползва от по-мекото трасе, за да се представи силно при последното си участие на Олимпийски игри.

39-годишният Райдинг, най-успешният британски състезател за Световната купа, има една победа в Кицбюел през 2022 година. Сега британецът има надежди за най-добър личен резултат.

"В понеделник ще бъде равностойно. Ще видите някои познати и популярни имена. Надявам се да бъда между тях. Ако условията са добри, тогава мисля, че състезанието трябва да бъде наистина забавно за гледане", заяви Дейв Райдинг, цитиран от световните агенции в неделя.

Участъкът от пистата в Бормио, използван за слалом, е равен и по-различен от другите трасета, използвани в стартовете от Световната купа.

Като дете Райдинг се е научил да кара ски на пластмасова писта в областта Ланкашър и не се е състезавал на истински сняг до 12-годишна възраст. Британецът дебютира на Олимпийски игри във Ванкувър 2010. Осем години след това е най-добрият му индивидуален резултат - девета позиция в слалома в Пьончан.

В утрешното състезание участие трябва да вземе и българинът Алберт Попов.