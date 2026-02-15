Канада продължава с победите на Олимпийските игри след десет гола във вратата на Франция

Националният отбор на Канада по хокей на лед завърши груповата фаза на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо с максималните 9 точки. В третия си двубой от група "А" деветкратните шампиони се наложиха с 10:2 (3:1, 3:0, 4:1) над Франция.

Маклин Селебрини вкара два гола за победителите, а по веднъж се разписаха Том Уилсън, Деван Тейвс, Марк Стоун, Кейл Макар, Сидни Кросби, Конър МакДейвид, Бо Хорват и Брандън Хагел.

За тима на Франция, за който предстои участие в плейофния кръг, точни бяха Флоран Дуай и Саша Трале.

Канада се класира директно за четвъртфиналите, а съперникът на тима ще стане ясен след изиграването на плейофите.

Снимки: Gettyimages