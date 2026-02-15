Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Канада продължава с победите на Олимпийските игри след десет гола във вратата на Франция

Канада продължава с победите на Олимпийските игри след десет гола във вратата на Франция

  • 15 фев 2026 | 20:49
  • 383
  • 1
Канада продължава с победите на Олимпийските игри след десет гола във вратата на Франция

Националният отбор на Канада по хокей на лед завърши груповата фаза на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо с максималните 9 точки. В третия си двубой от група "А" деветкратните шампиони се наложиха с 10:2 (3:1, 3:0, 4:1) над Франция.

Маклин Селебрини вкара два гола за победителите, а по веднъж се разписаха Том Уилсън, Деван Тейвс, Марк Стоун, Кейл Макар, Сидни Кросби, Конър МакДейвид, Бо Хорват и Брандън Хагел.

За тима на Франция, за който предстои участие в плейофния кръг, точни бяха Флоран Дуай и Саша Трале.

Канада се класира директно за четвъртфиналите, а съперникът на тима ще стане ясен след изиграването на плейофите.

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

Анина Цурбриген разочарована: Исках да пресека финала за България

Анина Цурбриген разочарована: Исках да пресека финала за България

  • 15 фев 2026 | 15:44
  • 1279
  • 0
Приказката на Бриньоне продължава! Италианката грабна златото и в гигантския слалом

Приказката на Бриньоне продължава! Италианката грабна златото и в гигантския слалом

  • 15 фев 2026 | 15:29
  • 7555
  • 3
Как Китай хвърли милиони, за да привлече американска суперзвезда

Как Китай хвърли милиони, за да привлече американска суперзвезда

  • 15 фев 2026 | 15:04
  • 1724
  • 4
Ден 9 на Игрите в Милано - Кортина: Домакините от Италия с два златни медала днес

Ден 9 на Игрите в Милано - Кортина: Домакините от Италия с два златни медала днес

  • 15 фев 2026 | 16:53
  • 22309
  • 10
Германската прокуратура започна с производства срещу "онлайн хулиганите"

Германската прокуратура започна с производства срещу "онлайн хулиганите"

  • 15 фев 2026 | 14:49
  • 1371
  • 1
Алберт Попов и конкурентите му се изправят пред предизвикателството на "равния" слалом в Бормио

Алберт Попов и конкурентите му се изправят пред предизвикателството на "равния" слалом в Бормио

  • 15 фев 2026 | 14:44
  • 3813
  • 0
Водещи Новини

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

  • 15 фев 2026 | 18:57
  • 99411
  • 415
Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

  • 15 фев 2026 | 18:26
  • 40625
  • 15
Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

  • 15 фев 2026 | 16:16
  • 43990
  • 20
Веласкес доволен: Направихме много добър мач

Веласкес доволен: Направихме много добър мач

  • 15 фев 2026 | 19:29
  • 4134
  • 9
Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

  • 15 фев 2026 | 16:26
  • 57285
  • 211
Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

  • 15 фев 2026 | 17:15
  • 11117
  • 10