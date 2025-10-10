Баянда Валаза с дръзко изявление: Ще пенсионирам Акани Симбине

Изгряващата звезда на южноафриканския спринт Баянда Валаза разкри амбицията си да оспори доминацията на ветерана Акани Симбине и да го наследи на пистата.

Двукратният световен шампион за юноши под 20 години вярва, че Симбине е дал достатъчно на спорта и е време да отстъпи място на по-младите атлети, които да продължат оттам, където той е спрял.

Самият Акани Симбине, който е на лекоатлетическата сцена повече от десетилетие, обаче все още преследва своите цели в кариерата. Бронзовият медалист от Световното първенство в зала има намерение да спечели индивидуален златен медал от олимпийски игри или световен шампионат и изглежда, че няма да се откаже, докато не го постигне.

В участие в подкаста Go Wild Валаза заяви, че се надява именно той да бъде атлетът, който в крайна сметка ще накара Акани Симбине да се оттегли от състезателната дейност.

Според младия талант Симбине е постигнал много за спорта и сега е време той да поеме щафетата от легендарния спринтьор.

Сребърният олимпийски медалист с щафетата на 4х100 метра добави, че не се страхува да се превърне в един от най-добрите спринтьори, като подчерта, че именно конкуренцията го мотивира да бъде сред най-добрите.

"Със сигурност това е моята цел, защото Акани Симбине е в играта от много, много дълго време. Искам да бъда човекът, заради когото ще кажат: "Хей, Акани вече не се състезава. Каква е причината?“, а отговорът да бъде: "Не знаеш ли, има едно младо момче...““, призна Валаза.

"Той е този, който му показа, че вече трябва да си почива. Че страната е в добри ръце. Ти си свърши работата. Но сега е време да се заемеш с нещо друго. Така че, да. Не се страхувам от конкуренцията и не се страхувам да се превърна в най-великия спринтьор, който светът някога е виждал.“

Валаза коментира и еволюцията на леката атлетика през годините, като обясни, че спортът вече не се върти единствено около подобряването на рекорди.

19-годишният атлет отбеляза, че в миналото постигането на изключителни времена е било върховният измерител за успех, но днес, когато много атлети бягат сходни времена, победата зависи повече от това кой ще пресече пръв финалната линия.

Той посочи, че последните големи състезания, включително Олимпийските игри, са показали колко малки са разликите, като надпреварите често се решават от части от секундата.

Валаза обясни още, че докато рекордите могат да бъдат подобрени във всеки един момент, медалът представлява нещо постоянно – момент на слава, който никога не може да бъде отнет.

"Това, което забелязах в спорта, е, че в наши дни времето изобщо няма значение. Преди беше голяма работа, но сега зависи кой печели, защото хората бягат еднакви времена.

Никой не бяга време, което другите да не могат да постигнат. Вярвам, че сега всичко зависи от това кой побеждава. Времената могат да бъдат подобрени, но медала никога няма да ти го вземат. Така че поставям медала на първо място. Ако спечеля Олимпиадата, никой няма да дойде и да каже: "Аз спечелих Олимпиадата, взимам ти медала.

Но можеш да постигнеш дадено време, а на следващата година някой да счупи рекорда ти. Медалът е нещо, което ще цениш до края на живота си. А времето е нещо, с което ще живееш цял живот в страх да не го подобрят.“

Баянда Валаза е съсредоточен върху изграждането на собственото си наследство в леката атлетика, докато се готви да поеме щафетата от ветерани като Акани Симбине и да гарантира, че бъдещето на южноафриканския спринт остава в сигурни ръце.

Снимки: Imago