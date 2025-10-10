Популярни
Стоичков, Сираков, Балъков и Георги Иванов гости на откриването на новия комплекс на Даниел Боримиров
  Елиуд Кипчоге се надява да циментира наследството си на маратона в Ню Йорк

Елиуд Кипчоге се надява да циментира наследството си на маратона в Ню Йорк

  10 окт 2025 | 10:09
Елиуд Кипчоге се надява да остави трайно наследство, когато пресече финалната линия на маратона в Ню Йорк следващия месец. 40-годишният атлет, смятан за най-великия маратонец на всички времена, е единственият човек, пробягал дистанцията от 42,195 километра за под два часа. Той има в актива си два златни олимпийски медала и рекордните 11 победи в състезания от Световните мейджър маратони.

Класическото състезание в петте квартала на Ню Йорк е единственият маратон от шестте големи, който той все още не е спечелил, след като направи триумфалния си дебют в Чикаго преди 11 години.

"Тренирам за големи маратони от много дълго време, но никога не съм ги завършил всичките“, заяви той. "Ако не го направя, ще се чувствам сякаш съм стигнал до половината – няма да съм завършена личност. Наследството ми ще бъде пълно, защото ще имам шеста звезда.“

Кипчоге спечели последната си голяма титла на маратон в Берлин преди две години, а съвсем наскоро завърши девети през август на маратона в Сидни – най-новото състезание, добавено към престижната серия Abbott World Marathon Majors.

Въпреки че времето оказва своето влияние, той не успя да завърши олимпийския маратон в Париж миналата година. Кипчоге отдава заслуженото на напредъка в технологиите, включително непрекъснатото следене на глюкозата, които му помагат да преодолее границите на възрастта.

"От 2013 до 2020 г. просто се опитвах да се храня правилно, да се уверя, че имам енергия в тялото си“, каза Кипчоге.

"Това доведе до промени – мога да следя глюкозата си навреме. Прекрасно е.“

Кипчоге заяви, че ще обяви какво следва в програмата му след маратона в Ню Йорк на 2 ноември.

Като дългогодишен защитник на борбата с допинга, неговата продължителна кариера се припокрива с поредица от нашумели допинг случаи в маратонското бягане, особено в родната му Кения.

Запитан за сънародничката си и световна рекордьорка Рут Чепнгетич, която получи временно отстраняване през юли след положителна проба за забранено вещество, Кипчоге каза: "Всъщност е срамно хората да нарушават правилата в спорта.“

