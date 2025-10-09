Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Стефан Цветков ще участва в тенис мач за края на международен турнир

Стефан Цветков ще участва в тенис мач за края на международен турнир

  • 9 окт 2025 | 20:20
  • 334
  • 0
Стефан Цветков ще участва в тенис мач за края на международен турнир

Президентът на Българска федерация по тенис Стефан Цветков ще участва в тенис мач за да отбележи края на традиционния турнир "Maccabi Bulgaria Open Tennis Classic". Събитието ще се проведе в петък от 13.00 ч. на централния корт на Български WINBET тенис център в Борисовата градина.

Надпреварата за ветерани се провежда за осми път по инициатива на Юрий Алкалай и със съдействието на Българска федерация по тенис. Състезанието е организирано от еврейската спортна организация "Макаби" (София) и е част от веригата турнири на Европейската макабейска конфедерация.

