Скандал в Борусия (Дортмунд): служител е злоупотребявал с непълнолетен футболист

Германският футболен клуб Борусия (Дортмунд) разкри нови данни за възрастта на предполагаемата жертва във връзка с обвиненията за злоупотреба срещу бивш служител на клуба. Първоначално клубът твърдеше, че бившият играч от младежките категории е бил пълнолетен по време на предполагаемия инцидент. Сега клубът е получил информация от жертвата, според която тя е била на 17 години по време на инцидента. Информацията е предоставена от агенция DPA.

„Точната възраст в крайна сметка е без значение за начина, по който разглеждаме този въпрос, тъй като подобно поведение е неприемливо и осъдително за нас във всеки случай“, се казва в изявление на клуба. Същевременно клубът е възложил външно разследване на инцидентите.

В неделя Борусия потвърди съобщенията, че бивш служител на клуба е заподозрян в сексуално насилие над играч преди повече от 20 години. Вестник Bild am Sonntag съобщи, че случаят е от 90-те години и че адвокатът на жертвата се е обърнал към клуба още през 2010 г.

Борусия потвърди, че обвинението първоначално е било подадено през 2010 г. Бившият служител е отрекъл обвиненията, а бившият играч не е подал наказателна жалба, така че според клуба дългогодишните обвинения в крайна сметка не са могли да бъдат проверени.

Клубът подчерта, че е приел обвиненията много сериозно и се е опитал да изясни нещата. През 2023 г. е бил информиран за допълнителни обвинения срещу същия служител чрез тогавашната система за защита, свързана със сексуално насилие.