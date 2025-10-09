Четири тенисистки спорят за три места на Финалите на WTA

Няколко тенисистки с добри шансове се надяваха да наваксат изоставането си в битката за място на Финалите на WTA, пристигайки в Ухан за турнира от ниво WTA 1000.

До четвъртък обаче всички останали кандидатки видяха как мечтите им за късна атака приключиха. С отпадането на Екатерина Александрова, Клара Таусон, Белинда Бенчич и Линда Носкова, в надпреварата остават четири тенисистки, които спорят за три ценни места в осемчленното поле в Рияд.

Джесика Пегула контролира собствената си съдба, като има значително предимство в класирането спрямо останалите конкурентки, които също са на четвъртфинал в Ухан – и може да си осигури билет още преди края на турнира. Поставената под №6 надви Александрова в три сета и води с 4-1 в преките си двубои срещу следващата си съперничка – Катерина Синякова.

Джазмин Паолини запази малката си преднина пред Елена Рибакина за осмото място, като и двете продължиха напред в натоварения ден в Optics Valley International Tennis Centre. Така те продължават да оказват натиск върху Мира Андреева за №7. Андреева загуби откриващия си мач във вторник от Лаура Зигемунд и ще бъде изместена, ако Паолини или Рибакина достигнат финала.

Паолини поведе с 3-1 в третия сет срещу Таусон, когато датчанката се отказа заради контузия в дясното бедро. От своя страна Рибакина не даде нито една точка за пробив на съперничката си и победи Носкова с 6-3, 6-4. Осмата в схемата изравни постижението си от 2019 г., когато достигна до четвъртфиналите в единственото си предишно участие.

И двете – Рибакина и Паолини – ще имат много трудни задачи в следващия кръг. Казахстанката трябва да се опита да стане първата тенисистка, която побеждава световната №1 Арина Сабаленка на този турнир. Трикратната шампионка в Ухан записа 19-ата си поредна победа там след успех над Людмила Самсонова с 6-3, 6-2. Ако Рибакина успее на сензацията, тя ще бъде фаворитка да изпревари Паолини в класирането.

Паолини пък ще трябва да премине през Ига Швьонтек. Полякинята записа 125-ата си победа на турнири от категория WTA 1000, елиминирайки Белинда Бенчич, и е спечелила и шестте си предишни сблъсъка с италианката.

До момента за финалите в Рияд вече са се класирали: Сабаленка, Швьонтек, Коко Гоф, Аманда Анисимова и Мадисън Кийс. Гоф е действащата шампионка, след като миналата година победи Чинуен Женг в драматичен тайбрек в третия сет на финала.