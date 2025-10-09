Графикът на футбола може да се промени изцяло, вървим към ново зимно световно първенство

Президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че всички във футбола трябва да бъдат "отворени" относно графика на всички бъдещи световни първенства, не само на турнира през 2034 година в Саудитска Арабия.

Календарът, който регулира международния футбол, в момента е фиксиран до 2030-а, като продължават дискусиите за това как ще изглежда след това. Световните първенства традиционно се играят през юни и юли, с изключение на финалите през 2022 година, проведени в Катар, които бяха през ноември и декември, за да се избегнат високите температури. Подобно решение се очаква за финалите в Саудитска Арабия след девет години, но Инфантино настоява, че изменението на климата означава, че е необходимо да се обмисли графикът за всички бъдещи турнири на международно ниво.

Президентът на ФИФА каза на делегатите на Общото събрание на европейските футболни клубове в Рим: "Ако искате да играете по едно и също време навсякъде, можете да играете през март или през октомври - най-вероятно, защото през декември не играете в една част на света, а през юли не играем в друга част на света".

По-късно той каза пред медиите извън залата, че ФИФА задълбочено е обсъждала графика за финалите в Саудитска Арабия, но добави: "Обсъждаме през цялото време. Не става въпрос само за едно Световно първенство, става въпрос за обща гледна точка - дори да се играе в някои европейски страни през юли е много, много горещо, така че може би трябва да помислим. Всъщност най-добрият месец за игра на футбол, който е юни, всъщност не се използва много в Европа. Може би има начини да оптимизираме календара, но го обсъждаме и ще видим кога ще стигнем до някои заключения. Просто трябва да подхождаме с разбиране".

Инфантино също така направи сериозен намек за разширяването на Световното клубно първенство до 48 отбора по време на речта си, заявявайки, че иска да обсъди начини то да стане "още по-добро, още по-голямо". Състезанието беше с 32 отбора за първи път това лято в САЩ, като президентът на ФИФА го определи като "огромен успех" по отношение на посещаемостта, ангажираността и генерираните приходи.

Графикът на състезанието предизвика съдебни искове от местни лиги и синдикати на играчите, които критикуваха ФИФА за това, което според тях е пропуск в провеждането на правилни консултации относно международния календар с мачове. Клубовете обаче са нетърпеливи да видят разширяване на състезанието, като се съобщава, че Челси е спечелил около 113,76 милиона долара за титлата, а Инфантино изрази готовност да позволи на повече клубове да се присъединят за следващото издание, което трябва да се проведе през 2029 година.

"Беше успех и сега работим заедно, за да видим как можем да го направим още по-добро, още по-голямо, още по-въздействащо", каза той пред Общото събрание на европейските футболни клубове в Рим.

Президентът на ФИФА заяви, че това ще включва сътрудничество с "всички клубове, с всички заинтересовани страни, които искат да обсъждат, говорят и развиват това с нас" и добави: "Това ще бъде от полза за всички в тази зала, а също и извън нея. Очевидно е, че занапред има много предизвикателства и всички ние сме подготвени да се справим с всички тях".