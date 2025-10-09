Холгер Руне не използва шанса си в Шанхай

Холгер Руне знаеше, че има огромен шанс на "Мастърс"-а в Шанхай, особено заради множеството преждевременни отпадания през последните дни. Световният №1 Карлос Алкарас реши да не участва в предпоследния турнир от тази категория за сезона, за да щади тялото си след контузията на глезена, получена на АТР 500 в Токио, докато действащият шампион Яник Синер бе принуден да се оттегли по време на мача си от третия кръг в Шанхай заради крампи.

Ако Руне бе постигнал силен резултат тук, това щеше сериозно да увеличи шансовете му за класиране на финалите на ATP в Торино през ноември. Той бе категоричен фаворит срещу представителя на Монако Валентин Вашеро, който е извън Топ 200 на ATP, но датчанинът не оправда очакванията и допусна шокиращ обрат.

След като спечели сравнително лесно първия сет, настоящият №11 в света загуби концентрация, започна да допуска много непредизвикани грешки и съперникът му натрупа увереност. Руне не успя да наложи надмощие дори в третия сет и пропиля отличен шанс, доказвайки, че все още няма онази зрялост, която отличава добрите играчи от истинските шампиони.

Датската звезда заема 12-тата позиция в годишната ранглиста (ATP Race), но трябва да се има предвид отсъствието на Джак Дрейпър от Финалите на АТР в Торино. Младият британец реши да прекрати сезона си преждевременно заради травма на ръката и ще се завърне чак през декември за последния кръг от сезона на UTS в Лондон.

Шансовете на Руне да се класира за най-престижния турнир в календара на ATP намаляха драстично, тъй като Феликс Оже-Алиасим все още е в игра в Шанхай и ще даде всичко от себе си, за да стигне поне до полуфиналите. Сезон 2025 на Руне отново се характеризира с прекалено много възходи и падения, като единственото голямо постижение остана титлата в Барселона през пролетта.