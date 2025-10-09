Популярни
Швьонтек преодоля трудно препятствие в Ухан

  • 9 окт 2025 | 17:34
  • 369
  • 0
Швьонтек преодоля трудно препятствие в Ухан

Поставената под №2 Ига Швьонтек победи №13 Белинда Бенчич с 7-6 (2), 6-4 и се класира за четвъртфиналите в Ухан, но това съвсем не беше лесен ден за шесткратната шампионка от "Големия шлем".

След като загуби първите три гейма в мача, олимпийската шампионка от Токио 2020 Бенчич вдигна значително нивото си и спечели пет от следващите шест гейма, за да поведе с 5-4 и да получи шанс да сервира за сета. В решителния момент обаче Швьонтек успя да направи пробив и да вкара сета в тайбрек, който доминираше изцяло.

Мнозина биха очаквали, че Бенчич ще се срине психически след такъв драматичен завършек на първия сет. Вместо това швейцарката продължи да се бори и взе първите два гейма на втория сет. Швьонтек отново трябваше да търси сили и го направи успешно – навакса изоставането с пробиви в третия и седмия гейм, за да завърши мача в два сета.

В Ухан феновете ще видят повторение на финала на „Ролан Гарос“ 2024, когато Швьонтек ще се изправи срещу Джазмин Паолини. Полякинята, която тогава спечели убедително с 6-2, 6-1, води с перфектен баланс 6-0 в директните им двубои. Най-скоро тя разгроми италианката с 6-1, 6-3 във финала в Бад Хомбург, както и с 7-5, 6-4 във финала в Синсинати.

До момента Швьонтек е истински кошмар за Паолини и влиза като безспорен фаворит в предстоящия им сблъсък в Ухан.

Снимки: Imago

