  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Докато Новак играе в Шанхай, Йелена се наслаждава на Париж

Докато Новак играе в Шанхай, Йелена се наслаждава на Париж

  • 10 окт 2025 | 09:27
  • 412
  • 0
Докато Новак играе в Шанхай, Йелена се наслаждава на Париж

Докато Новак Джокович играе на "Мастърс"-а в Шанхай, съпругата му Йелена имаше ангажименти в Париж, свързани с един от основните спонсори на Новак – компанията Lacoste. Тя присъства на ревю на марката, на което беше представена колекцията за пролет/лято 2026, а компания ѝ правеше Ана Уинтур, бивша главна редакторка на най-прочутото списание за мода Vogue.

След ревюто Йелена прекара уикенда в един от най-красивите градове в света, а след това публикува няколко снимки в Инстаграм и написа: "Уикенд в Париж. Толкова съм щастлива. Малко разходки, малко мода… Всичко се побира в един уикенд".

Под публикуваните снимки има няколкостотин коментара, но се откроява този, написан от Арина Сабаленка, най-добрата тенисистка в света и добра приятелка на Новак и Йелена Джокович: "Сладка си!"

Между другото, Сабаленка също е в Китай, но тя играе в Ухан, където се класира за четвъртфиналите, побеждавайки Людмила Самсонова с 6:3, 6:2.

Припомняме, че Новак Джокович ще играе в събота на полуфиналите на Мастърса в Шанхай, а негов съперник ще бъде Валентан Вашеро от Монте Карло. След ангажиментите си в Китай Джокович заминава за Саудитска Арабия, където ще участва в демонстративния турнир "Шестте крале", а след това се връща в Гърция, по-точно в Атина, която е настоящата база на рекордьора по титли от "Големия шлем".

