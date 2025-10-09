Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Бургаска доминация на силния любителски Мастърс в Пловдив

Бургаска доминация на силния любителски Мастърс в Пловдив

  • 9 окт 2025 | 17:05
  • 353
  • 0
Бургаска доминация на силния любителски Мастърс в Пловдив

Пловдив отново бе домакин на един от най-престижните любителски тенис турнири в страната – Leader Open 2025, който се проведе за 14-а поредна година и за втора поредна като част от националния календар на Interactive Tennis с категория Masters 1000. Турнирът привлече 159 тенис ентусиасти от цялата страна, като интересът надмина всички очаквания – местата за сингъл турнира бяха запълнени за под шест часа от отваряне на регистрацията.

Най-запомнящият се момент бе дубълът на Михаил Гочев от Бургас – дебютант в този турнир, който успя да спечели исторически и двете титли. Гочев триумфира на сингъл след драматична победа с тайбрек над съгражданина си Иван Притъргов в един от най-силните финали в историята на турнира. А заедно с Даниил Куриан спечелиха и турнира при двойките, детронирайки миналогодишните шампиони Калин Кънчев и Мартин Николов с 7:5.

Това е първият случай в 14-годишната история на турнира, в който играч участва и печели и в двата формата – сингъл и двойки. По регламент не беше позволено участието и в двете дисциплини при достигане до елиминационна фаза на сингъл, но бе направено изключение. Гочев бе заявил, че няма да се възползва от двете награди в случай че спечели и двата формата – той просто искаше да играе. И показа, че любовта към тениса може да бъде по-силна от обявените награди.

През двата дни на състезанието се изиграха над 300 мача на кортовете на ТК "Локомотив" и СК “Max Pro“, като времето и организацията позволиха гладко протичане на програмата. В събота се изиграха групите, а в неделя – елиминациите, полуфиналите и финалите.

Финалната схема предложи множество обрати и класни сблъсъци. Радослав Владимиров, Николай Тенев, Притъргов, Гочев, Живко Жеков, Мартин Дамянов и още куп елитни играчи премериха сили, а посетилите да наблюдават срещите заявиха, че това е без съмнение е било най-силното издание в 14 годишната историята на турнира.

За пръв път паралелно с основната схема се проведе и турнир от категория ITL125, който също привлече внимание – Румен Георгиев спечели трофея и наградата си, след здрава финална битка с Павел Маринов.

Фактът, че на същите кортове само месец по-рано националният ни отбор постигна голям успех в Купа Дейвис, придаде допълнителна стойност на турнира, а вицепрезидентът на БФТ Георги Чочев коментира: „Щастливи сме от партньорството с Interactive Tennis и вярваме, че подобни събития имат важно място в спортния календар на града. Радващо е, че интересът към любителския тенис расте с всяка година, а кортовете на Локомотив са дом за все повече тенис форуми. Надяваме се съвместната ни работа да продължи и занапред, с още повече инициативи и турнири в Пловдив.“.

На 11 и 12 октомври предстои Genesis Cup, отново на кортовете на ТК „Локомотив“, с паричен награден фонд над 2000 лв., осигурен от Genesis Europe.

