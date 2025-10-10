Проблеми в гърба мъчат Мануел Фелер преди старта на сезона

Австрийският скиор Мануел Фелер е принуден да прекъсне тренировъчния си процес почти две седмици преди началото на сезона за Световната купа. Носителят на малкия кристален глобус в слалома от 2024 г. отново има проблеми с гърба, съобщи агенция APA.

Тридесет и две годишният състезател е прегледан в понеделник и планира да започне отново със снежни тренировки през следващата седмица. „Това е чисто превантивна мярка преди Зьолден“, заяви спортният директор на марката Atomic Кристиан Хьофлехнер. Затова Фелер няма да участва и в традиционното модно ревю на Австрийската ски федерация (ÖSV) в петък.

Снимки: Gettyimages