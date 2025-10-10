Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Проблеми в гърба мъчат Мануел Фелер преди старта на сезона

Проблеми в гърба мъчат Мануел Фелер преди старта на сезона

  • 10 окт 2025 | 04:48
  • 135
  • 0
Проблеми в гърба мъчат Мануел Фелер преди старта на сезона

Австрийският скиор Мануел Фелер е принуден да прекъсне тренировъчния си процес почти две седмици преди началото на сезона за Световната купа. Носителят на малкия кристален глобус в слалома от 2024 г. отново има проблеми с гърба, съобщи агенция APA.

Тридесет и две годишният състезател е прегледан в понеделник и планира да започне отново със снежни тренировки през следващата седмица. „Това е чисто превантивна мярка преди Зьолден“, заяви спортният директор на марката Atomic Кристиан Хьофлехнер. Затова Фелер няма да участва и в традиционното модно ревю на Австрийската ски федерация (ÖSV) в петък.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Зимни спортове

Българските национали по шорттрек откриха новия сезон с първия старт на Световната купа в Монреал

Българските национали по шорттрек откриха новия сезон с първия старт на Световната купа в Монреал

  • 10 окт 2025 | 02:25
  • 330
  • 0
Лиа Любенова изигра чиста кратка програма на турнира в Абу Даби

Лиа Любенова изигра чиста кратка програма на турнира в Абу Даби

  • 9 окт 2025 | 20:53
  • 775
  • 0
Джонатан Тейвс веднага прави впечатление в Уинипег

Джонатан Тейвс веднага прави впечатление в Уинипег

  • 9 окт 2025 | 20:32
  • 677
  • 0
Европейски шампион по бобслей наказан за две години заради допинг

Европейски шампион по бобслей наказан за две години заради допинг

  • 9 окт 2025 | 15:43
  • 444
  • 0
Европейски шампион по бобслей е наказан за две години за употреба на допинг

Европейски шампион по бобслей е наказан за две години за употреба на допинг

  • 9 окт 2025 | 14:17
  • 576
  • 0
Лиа Любенова и Деян Михайлов ще представят България на Гран При в Дубай

Лиа Любенова и Деян Михайлов ще представят България на Гран При в Дубай

  • 9 окт 2025 | 10:45
  • 418
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Велик и несломим! Карлос Насар се завърна от ада, за да стане отново световен шампион!

Велик и несломим! Карлос Насар се завърна от ада, за да стане отново световен шампион!

  • 9 окт 2025 | 21:48
  • 97193
  • 172
Вихрено начало на Англия донесе класически успех над Уелс

Вихрено начало на Англия донесе класически успех над Уелс

  • 9 окт 2025 | 23:38
  • 25265
  • 11
Карлос: Една от най-ценните ми титли - мисията е изпълнена

Карлос: Една от най-ценните ми титли - мисията е изпълнена

  • 9 окт 2025 | 22:22
  • 10198
  • 13
На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

  • 9 окт 2025 | 13:26
  • 15452
  • 64
Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

  • 9 окт 2025 | 15:17
  • 23532
  • 27
Дъжд от голове в световните квалификации

Дъжд от голове в световните квалификации

  • 9 окт 2025 | 23:50
  • 26262
  • 4