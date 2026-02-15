Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Алберт Попов започва с номер 18 в десетия ден на Игрите

Алберт Попов започва с номер 18 в десетия ден на Игрите

  • 15 фев 2026 | 21:51
  • 935
  • 1
Алберт Попов започва с номер 18 в десетия ден на Игрите

Звездата на българските алпийски ски Алберт Попов ще стартира с номер 18 в слалом на Олимпиадата в Милано-Кортина.

28-годишният Попов ще участва единствено в коронната си дисциплина на зимните Игри в Италия, след като в Пекин 2022 се класира девети в слалома и 17-и в гигантския слалом.

В утрешното състезание с номер 40 по трасето ще се спусне и 25-годишният Калин Златков, който направи олимпийския си дебют вчера с 37-о място в гигантския слалом.

Първият манш от надпреварата на пистата "Стелвио" в Бормио започва в 11:00 часа, а вторият е от 14:30 часа.

Общо 96 алпийци са записани за участие в мъжкия слалом.

Британците надвиха германците в отборната надпревара по скелетон в Кортина

Британците надвиха германците в отборната надпревара по скелетон в Кортина

  • 15 фев 2026 | 20:53
  • 766
  • 1
Канада продължава с победите на Олимпийските игри след десет гола във вратата на Франция
  • 15 фев 2026 | 20:49
  • 833
  • 1

Канада продължава с победите на Олимпийските игри след десет гола във вратата на Франция

  • 15 фев 2026 | 20:49
  • 833
  • 1
Британската ски звезда се прощава с олимпийските игри

Британската ски звезда се прощава с олимпийските игри

  • 15 фев 2026 | 20:43
  • 763
  • 0
Италия подобри рекорда си по медали на Зимни олимпийски игри

Италия подобри рекорда си по медали на Зимни олимпийски игри

  • 15 фев 2026 | 19:43
  • 1126
  • 0
Габри Понте ще е сред звездите на церемонията по закриването на Олимпиадата

Габри Понте ще е сред звездите на церемонията по закриването на Олимпиадата

  • 15 фев 2026 | 19:40
  • 669
  • 0
18 000 доброволци са ангажирани в Милано-Кортина 2026

18 000 доброволци са ангажирани в Милано-Кортина 2026

  • 15 фев 2026 | 19:22
  • 1186
  • 0
Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"
  • 15 фев 2026 | 18:57
  • 104068
  • 451

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

  • 15 фев 2026 | 18:57
  • 104068
  • 451
Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

  • 15 фев 2026 | 18:26
  • 45272
  • 25
Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци
  • 15 фев 2026 | 16:16
  • 46778
  • 22

Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

  • 15 фев 2026 | 16:16
  • 46778
  • 22
Веласкес доволен: Направихме много добър мач

Веласкес доволен: Направихме много добър мач

  • 15 фев 2026 | 19:29
  • 5779
  • 16
Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

  • 15 фев 2026 | 16:26
  • 58995
  • 215
Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

  • 15 фев 2026 | 17:15
  • 13003
  • 10