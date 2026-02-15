Алберт Попов започва с номер 18 в десетия ден на Игрите

Звездата на българските алпийски ски Алберт Попов ще стартира с номер 18 в слалом на Олимпиадата в Милано-Кортина.

28-годишният Попов ще участва единствено в коронната си дисциплина на зимните Игри в Италия, след като в Пекин 2022 се класира девети в слалома и 17-и в гигантския слалом.

В утрешното състезание с номер 40 по трасето ще се спусне и 25-годишният Калин Златков, който направи олимпийския си дебют вчера с 37-о място в гигантския слалом.

Първият манш от надпреварата на пистата "Стелвио" в Бормио започва в 11:00 часа, а вторият е от 14:30 часа.

Общо 96 алпийци са записани за участие в мъжкия слалом.