Гергана Топалова пропусна два мачбола и отпадна в Севиля

  • 9 окт 2025 | 16:43
  • 106
  • 0
Гергана Топалова пропусна два мачбола и отпадна в Севиля

Гергана Топалова допусна поражение на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Севиля (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под номер 7 в схемата българка отстъпи в оспорван мач пред представителката на домакините Сара Долс с 6:3, 1:6, 5:7 за близо три часа на корта.

Двете си размениха по един сет и се стигна до трета част. В нея 25-годишната Топалова имаше преднина от 5:2, а при 5:3 пропусна два мачбола на собствен сервис. Това се оказа решаващо, като със серия от пет поредни загубени гейма българката отпадна от надпреварата.

