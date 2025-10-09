Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монако
  3. Направил сензация в Белгия все по-близо до треньорския пост в Монако

Направил сензация в Белгия все по-близо до треньорския пост в Монако

  • 9 окт 2025 | 16:23
  • 352
  • 0

Монако вече е намерил заместник на треньора си Ади Хютер, с който е пред неминуема раздяла. Според радио "Монте Карло" това е белгийският специалист Себастиен Поконьоли, който изведе скромния доскоро тим на Юнион Сен Жилоаз от белгийската столица до Шампионската лига. Медията потвърждава версията си с това, че днес Поконьоли не е водил тренировката на Юнион Сен Жилоаз, а е бил заменен от асистента си Барт Меерт.

И Един Терзич не иска да води Монако
И Един Терзич не иска да води Монако

Себастиен Поконьоли е бивш футболист на белгийските Генк, Стандард Лиеж и Юнион Сен Жилоаз, нидерландския АЗ Алкмаар, германския Хановер 96, както и английските Уест Бромич Албион и Брайтън. Той има 13 мача за националния отбор на Белгия. 38-годишният специалист започва треньорската си кариера преди пет години, като е водил националния отбор на Белгия до 18 години, а от миналата година е начело на Юнион. 

Тиаго Мота е отказал на Монако
Тиаго Мота е отказал на Монако
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Габриел Мартинели призна, че иска да се завърне в Коринтианс

Габриел Мартинели призна, че иска да се завърне в Коринтианс

  • 9 окт 2025 | 16:03
  • 601
  • 0
Тонали не затваря вратата за свое завръщане в Серия “А”

Тонали не затваря вратата за свое завръщане в Серия “А”

  • 9 окт 2025 | 15:52
  • 443
  • 0
Избухна пожар в дома на Винисиус Жуниор

Избухна пожар в дома на Винисиус Жуниор

  • 9 окт 2025 | 15:43
  • 336
  • 0
Мбапе: В Мадрид подредих мислите си и станах по-добър футболист

Мбапе: В Мадрид подредих мислите си и станах по-добър футболист

  • 9 окт 2025 | 15:08
  • 422
  • 1
Треньорът на Кремонезе запазва доверието си към Джейми Варди

Треньорът на Кремонезе запазва доверието си към Джейми Варди

  • 9 окт 2025 | 15:05
  • 629
  • 0
Дешан обясни за контузията на Мбапе и шансовете му да играе утре

Дешан обясни за контузията на Мбапе и шансовете му да играе утре

  • 9 окт 2025 | 14:53
  • 903
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

  • 9 окт 2025 | 13:26
  • 3422
  • 16
Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават

Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават

  • 9 окт 2025 | 15:00
  • 3371
  • 3
Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

  • 9 окт 2025 | 15:17
  • 4030
  • 4
Над 15 000 продадени билета за България - Турция

Над 15 000 продадени билета за България - Турция

  • 9 окт 2025 | 12:32
  • 10650
  • 27
Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

  • 9 окт 2025 | 10:53
  • 22509
  • 13
Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

  • 9 окт 2025 | 07:23
  • 24546
  • 21