Направил сензация в Белгия все по-близо до треньорския пост в Монако

Монако вече е намерил заместник на треньора си Ади Хютер, с който е пред неминуема раздяла. Според радио "Монте Карло" това е белгийският специалист Себастиен Поконьоли, който изведе скромния доскоро тим на Юнион Сен Жилоаз от белгийската столица до Шампионската лига. Медията потвърждава версията си с това, че днес Поконьоли не е водил тренировката на Юнион Сен Жилоаз, а е бил заменен от асистента си Барт Меерт.

Себастиен Поконьоли е бивш футболист на белгийските Генк, Стандард Лиеж и Юнион Сен Жилоаз, нидерландския АЗ Алкмаар, германския Хановер 96, както и английските Уест Бромич Албион и Брайтън. Той има 13 мача за националния отбор на Белгия. 38-годишният специалист започва треньорската си кариера преди пет години, като е водил националния отбор на Белгия до 18 години, а от миналата година е начело на Юнион.

Снимки: Gettyimages