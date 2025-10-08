И Един Терзич не иска да води Монако

Популярни
  • 8 окт 2025 | 03:31
Бившият наставник на Борусия (Дортмунд) Един Терзич не е вариант за треньорския пост в Монако, разкри “Екип”.

Ръководството на “монегаските” преговаря с други специалисти, които евентуално да заменят Ади Хютер. Терзич е бил приоритетен вариант, но още когато е бил потърсен, е заявил, че не проявява интерес към предложението.

Сержио Консейсао ще продължи кариерата си в Саудитска Арабия, а с Марко Розе и Тиаго Мота не са водени разговори.

В момента Монако се намира на пето място в класирането на Лига 1 с 13 точки, но френските медии упорито твърдят, че Хютер ще бъде уволнен.

Снимки: Imago

