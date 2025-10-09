Популярни
  3. Александър Донски приключи на двойки на “Чаланджър”-а в Роан

Александър Донски приключи на двойки на “Чаланджър”-а в Роан

  • 9 окт 2025 | 16:21
Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 100" в Роан (Франция) с награден фонд 145250 евро.

Донски и Стефан Латинович (Сърбия) бяха елиминирани от поставените под номер 4 Йоран Флийген (Белгия) и Джаксън Уитроу (САЩ) с 4:6, 2:6 след малко повече от час игра. Те допуснаха единствен пробив в първия сет в третия гейм, а във втората част  Флийген и Уитроу дръпнаха с 5:1 по пътя си към успеха.

27-годишният българин все пак си осигури 735 евро и 20 точки за световната ранглиста при дуетите, в която заема 155-ото място.

Той и Латинович станаха вицешампиони на двойки на друг турнир от сериите "Чалънджър" в Португалия през миналата седмица.

