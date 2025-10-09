Григор Димитров ще започне директно от 1/8-финалите в Стокхолм

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще започне директно от втория кръг участието си на ATP 250 турнира в Стокхолм от 13 до 19 октомври.

Това стана възможно, след като миналогодишният шампион Томи Пол се отказа от участие. Американецът беше поставен под №2 и след оттеглянето му 34-годишният хасковлия стана четвъртият най-високо ранкиран участник. По регламент първите четирима в основната схема почиват на старта и се включват директно от 1/8-финалите.

Турнирът BNP Paribas Nordic Open е един от най-успешните в кариерата на Григор Димитров. Българинът има четири финала в шведската столица, като през 2013-та стана шампион след победа над тогавашния световен №3 и водач в схемата Давид Ферер с 2:6, 6:3, 6:4= Миналата година Димитров също игра за титлата, но загуби от Пол с 4:6, 3:6. Другите му поражения в битката за трофея са от Томаш Бердих със 7:5, 4:6, 4:6 през 2014 година и от Хуан Мартин Дел Потро с 4:6, 2:6 през 2017-а.

Григор Димитров не е участвал в турнири от загубата му от Яник Синер в четвъртия кръг на “Уимбълдън” през юли. Тогава българинът водеше в резултата след 6:3 и 7:5 в първите два сета, а третият започна равностойно. При ас на българина за 2:2 гейма обаче той изпита остра болка в дясната гърда и веднага разбра, че няма да може да продължи мача. Впоследствие се разбра, че Григор е получил разкъсване на мускула, заради което се наложи операция.

В момента Григор Димитров заема 27-о място в световната ранглиста, а с по-висок ранкинг от него сред участниците в Стокхолм са водачът в схемата Каспер Рууд (№12), Денис Шаповалов (№24) и Юго Умбер (№26).