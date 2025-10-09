Рибакина срещу Сабаленка на 1/4-финалите в Ухан

Арина Сабаленка срещу Елена Рибакина ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на турнира от категория WTA 1000 в Ухан.

Двете съпернички ще се изправят една срещу друга за 13-ти път, след като и двете постигнаха победи в прав сет в четвъртък. Поставената под №1 Сабаленка се нуждаеше само от 1 час и 15 минути, за да елиминира №16 Людмила Самсонова с 6-3, 6-2, а №8 Рибакина последва с успех 6-3, 6-4 над финалистката от Пекин Линда Носкова.

Sealed with an ace 💌



Elena Rybakina defeats Noskova 6-3, 6-4 to set up a quarterfinal against Sabalenka.#WuhanOpen pic.twitter.com/yqWTKcTW4J — wta (@WTA) October 9, 2025

Трикратната шампионка в Ухан Сабаленка удължи непобедената си серия на турнира до 19-0 и активната си поредица до осем мача. След като загуби два от първите си три двубоя със Самсонова през 2022 и 2023 г., беларускинята вече има три поредни победи срещу нея – всички с 2-0 сета – за последните 14 месеца. Рибакина, която за първи път играе в Ухан след четвъртфинала си при дебюта през 2019 г., отново стигна до тази фаза, записвайки трета поредна победа над Носкова.

Не е необичайно мачовете между Сабаленка и Рибакина да се въртят около качеството на сервиса, но този път и двете бяха изключително стабилни. Нито една от тях не допусна точка за пробив – въпреки че Рибакина вкара едва 49% първи сервис (Сабаленка имаше по-добър процент – 66%). Сабаленка беше особено убедителна на свой сервис – тя загуби само 10 точки общо, като Самсонова успя да спечели повече от една точка на посрещане в само един гейм. Рибакина бе поставена под повече натиск, но спечели и четирите дюс точки, които изигра в мача.

Рибакина трябваше да прояви търпение, за да се справи с храбрата игра на Носкова. 20-годишната чехкиня, опитваща се да стигне втори пореден четвъртфинал на WTA 1000, отрази първите шест точки за пробив с агресивна игра и като цяло спаси 10 от 12. Но при 4-3 в първия сет, „щастливият“ седми шанс се оказа решаващ – Носкова допусна двойна грешка и загуби подаването си за първи път.

Остават две свободни места за Финалите на WTA, а трите от първите четири тенисистки в битката за тях вече са на четвъртфинал в Ухан. Освен Рибакина, Джесика Пегула победи Екатерина Александрова със 7-5, 3-6, 6-3, а Джазмин Паолини се класира напред, след като контузия в бедрото принуди Клара Таусон да се оттегли при резултат 3-6, 6-1, 3-1.

Паолини и Рибакина остават съответно осма и девета в класирането, като вече имат преднина пред преследвачите – особено след загубата на 10-ата Александрова, която означава, че никоя съперничка не може директно да измести Рибакина в Ухан тази седмица. Отпадането на 11-тата Таусон и 15-ата Носкова също помогна.

Победата на Пегула означава, че нито Паолини, нито Рибакина могат да я изпреварят тази седмица. Но седмата в класирането, Мира Андреева, която отпадна в първия си мач в Ухан от Лаура Зигемунд, вече е в обсега им. И Паолини, и Рибакина могат да я задминат, ако стигнат до финала – макар че Рибакина трябва да стигне по-далеч от Паолини, за да я изпревари тази седмица. Ако двете отпаднат в един и същи кръг, Паолини ще остане пред нея.

Следвай ни:

Снимки: Imago