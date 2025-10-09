Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  Георги Татаров: Това бе много важно лято за националния отбор на България

  • 9 окт 2025 | 15:44
Очите на Георги Татаров блестят, докато си спомня моментите от лудото волейболно лято на 2025 година.

Лято, в което той поведе историческа глава за българския волейбол: спечелването на незабравим сребърен медал от Световно първенство.

Губейки само на финала срещу Италия, България завърши невероятен поход, осигурявайки емоции, предопределени да останат в сърцата на всички.

„Това беше много важно лято за нашия национален отбор“, каза Георги Татаров със смесица от гордост и удовлетворение в гласа си пред клубния сайт на клуба си Гротацолина.

„Имахме своите възходи и падения, но съм доволен от начина, по който завършихме.“

Сред най-ярките му спомени се откроява един, зареден с чист адреналин: мачът срещу САЩ.

„Губехме с 0:2, но успяхме да обърнем резултата и да спечелим с 3:2. Беше невероятно чувство!“

В края на Световното първенство истинската магия дойде с завръщането у дома.

„Завръщането у дома, с толкова много хора, които ни посрещнаха в София, беше наистина магическо. Чувство, което никога няма да забравя.“

Въпреки огромния си успех с националния отбор, мислите на Татаров веднага се насочиха към неговия „втори дом“: Гротацолина. Без много пауза, след кратка почивка за презареждане, посрещачът вече говори за завръщането си в отбора.

„Завръщането тук беше естествено: вече познавах повечето играчи и веднага се свързах с новите. Наистина съм щастлив да се върна“, казва той с усмивка.

За Георги Гротацолина не е просто междинна спирка, а семейство, място, където се чувства неразделна част от проект и специална среда.

„Липсваше ми всичко! Завръщането за втори сезон означава толкова много. Липсваше ми да играя пред нашите фенове, атмосферата, енергията... това е нещо уникално.“ Тази дълбока връзка го върна в ПалаГрота с подновен ентусиазъм. Татаров е научил важен урок от опита си на Световното първенство, който възнамерява да приложи изцяло в сезона си в Суперлигата с Юаса. Решителността в погледа му е осезаема.

„Това, което научих това лято, е, че всеки ден е от значение. Всяка тренировка, всеки детайл“, обяснява българинът. Това осъзнаване е това, което кара младия талант да иска повече от сезона, който току-що започна. Целта е ясна и амбициозна: „Трябва да работим усилено, за да се конкурираме с най-добрите отбори в Суперлигата и да докажем, че и ние сме страхотен отбор.“

Това са прости думи, изпълнени с убеждение, изречени от спортист, който е преживял напрежението на финал на Световно първенство и сега се завръща със същия глад и желание да се отличи. Последното му послание към феновете на Юаса е директно, искрено и сърдечно, запечатвайки пакта за споделена страст, който свързва отбора и феновете.

„Мога да обещая, че докато ни подкрепяте и идвате на мачовете, ние винаги ще даваме всичко от себе си, за да ви донесем радост.“

