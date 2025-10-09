Пьотр Нестеров в топ 8 на турнир в Гърция

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Ираклион (Гърция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставеният под номер 1 в схемата българин победи във втория кръг Ромен Фокон (Белгия) с 6:3, 7:6(5). Двубоят продължи точно два часа.

Нестеров поведе с 3:0 по пътя към успеха с 6:3 в първия сет. Българинът изостана с 2:5 във втората част, спаси по два сетбола при 3:5 и 4:5, успя да изравни за 5:5, а след това се стигна до тайбрек.

В него българският тенисист поведе с 6-3 точки и от третия си мачбол приключи мача и се класира за четвъртфиналите.

За място на полуфиналите Пьотр Нестеров ще се изправи срещу Мелиос Ефстатиу (Кипър).