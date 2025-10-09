Популярни
  Треньорът на Кремонезе запазва доверието си към Джейми Варди

Треньорът на Кремонезе запазва доверието си към Джейми Варди

  9 окт 2025 | 15:05
  • 233
  • 0

Старши треньорът на Кремонезе Давиде Никола запазва доверието си към "боеца" Джейми Варди, докато английският нападател се готви за първия си мач като титуляр от присъединяването си към тима от Серия А през лятото.

38-годишният ветеран влезе от резервната скамейка при загубата от Интер с 1:4 през уикенда и въпреки че все още не се е разписал за Кремонезе, Никола остава позитивно настроен и го похвали за приноса му за единственото попадение на отбора. Наставникът изтъкна присъствието на Джейми Варди и постоянната заплаха, която е оказал на защитата на противника.

"Със сигурност не съм човекът, който да открие Варди. Той е показал какъв боец е и не е съвпадение, че след включването му успяхме да отбележим. Паузата за националните отбори ще ни помогне да подобрим допълнително физическото си състояние, докато всички достигнат еднакво ниво”, каза Никола, цитиран от Goal.com.

Снимки: Gettyimages

