Денислава Глушкова отвя рускиня за 1/4-финал в Ираклион

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

Поставената под номер 6 българка победи рускинята Елина Неплий с 6:2, 6:2 за час и 36 минути.

21-годишната Глушкова поведе с 5:0 по пътя към успеха в първия сет. Тя спечели четири поредни гейма от 1:1 до 5:1 във втората част, за да стигне до крайния успех.

За място на полуфиналите Денислава Глушкова ще играе срещу втората поставена и номер 251 в световната ранглиста Ралука Сербан (Кипър).

В момента Беатрис Спасова участва на четвъртфиналите на двойки на турнира в Ираклион. Българката и Агустина Хлъпач (Аржентина) ще спорят за място на полуфиналите срещу четвъртите в схемата при дуетите Наталия Сенич (Сърбия) и Елени Корокозиди (Гърция).