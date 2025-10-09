Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Денислава Глушкова отвя рускиня за 1/4-финал в Ираклион

Денислава Глушкова отвя рускиня за 1/4-финал в Ираклион

  • 9 окт 2025 | 14:47
  • 247
  • 0
Денислава Глушкова отвя рускиня за 1/4-финал в Ираклион

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

Поставената под номер 6 българка победи рускинята Елина Неплий с 6:2, 6:2 за час и 36 минути.

21-годишната Глушкова поведе с 5:0 по пътя към успеха в първия сет. Тя спечели четири поредни гейма от 1:1 до 5:1 във втората част, за да стигне до крайния успех.

За място на полуфиналите Денислава Глушкова ще играе срещу втората поставена и номер 251 в световната ранглиста Ралука Сербан (Кипър).

В момента Беатрис Спасова участва на четвъртфиналите на двойки на турнира в Ираклион. Българката и Агустина Хлъпач (Аржентина) ще спорят за място на полуфиналите срещу четвъртите в схемата при дуетите Наталия Сенич (Сърбия) и Елени Корокозиди (Гърция).

Следвай ни:

Още от Тенис

Григор Димитров ще започне директно от 1/8-финалите в Стокхолм

Григор Димитров ще започне директно от 1/8-финалите в Стокхолм

  • 9 окт 2025 | 09:25
  • 5704
  • 1
Нови десет български победи на турнира от Тенис Европа в Хасково

Нови десет български победи на турнира от Тенис Европа в Хасково

  • 9 окт 2025 | 08:49
  • 441
  • 0
Несторов се класира за втория кръг в Ираклион

Несторов се класира за втория кръг в Ираклион

  • 9 окт 2025 | 08:24
  • 496
  • 0
Иван Иванов разгроми шестия поставен на турнир за мъже в Испания

Иван Иванов разгроми шестия поставен на турнир за мъже в Испания

  • 9 окт 2025 | 03:25
  • 3143
  • 0
Сабаленка с критики към метеорологичните условия в Ухан

Сабаленка с критики към метеорологичните условия в Ухан

  • 8 окт 2025 | 23:35
  • 2023
  • 0
За първи път от почти десетилетие тенисисти извън Европа с топ постижение

За първи път от почти десетилетие тенисисти извън Европа с топ постижение

  • 8 окт 2025 | 22:42
  • 1956
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

  • 9 окт 2025 | 13:26
  • 2140
  • 4
Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават

Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават

  • 9 окт 2025 | 15:00
  • 1825
  • 2
Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

  • 9 окт 2025 | 15:17
  • 419
  • 0
Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

  • 9 окт 2025 | 07:23
  • 21902
  • 20
Над 15 000 продадени билета за България - Турция

Над 15 000 продадени билета за България - Турция

  • 9 окт 2025 | 12:32
  • 7772
  • 19
Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

  • 9 окт 2025 | 10:53
  • 18471
  • 13