Световният сребърен медалист Петрос се завръща на маратонската писта във Валенсия

  • 9 окт 2025 | 14:47
Световният сребърен медалист Аманал Петрос ще участва в третия си маратон за годината, заставайки на старта във Валенсия на 7 декември. Германецът спечели сребро в Токио, след като беше изпреварен само с 0.03 секунди във вълнуващ финален спринт от танзаниеца Алфонс Феликс Симбу. И двамата финишираха с време 2:09:48. Петрос се състезава и на маратона в Лондон през април, където зае осмо място.

В знак на признание за постижението му в Токио той беше удостоен със "Златна почетна значка с рубин“ от Атлетическата асоциация на Долна Саксония и в понеделник беше въведен в "Стената на славата“ на асоциацията.

Освен обявяването на Петрос в елитния списък, организаторите на маратона във Валенсия потвърдиха и участието на Самуел Фитви, който постави рекорда на Германия от 2:04:56 именно в това състезание миналата година.

Междувременно при жените ще видим дебюта в маратона на специалиста в бягането на 3000 метра с препятствия Геза-Фелиситас Краузе. Германската атлетка е двукратна европейска шампионка (2016 и 2018 г.) и двукратна световна бронзова медалистка (2015 и 2019 г.).

Сред другите значими европейски имена, които бяха обявени, са рекордьорката на Франция Мекдес Волду (2:23:13) и британските националки Шарлот Пърдю и Роуз Харви.

Снимки: Gettyimages

