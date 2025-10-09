Новак в Ла Лига уволни треньора след само осем кръга

Овиедо се разделя с треньора си Велко Паунович, съобщиха от испанския елитен клуб. Специалистът и неговият щаб са освободени от отбора от областта Астурия заради слаби резултати, тъй като Овиедо е с най-много загуби и е на точка от последния.

Сръбският специалист беше поел тима през март и веднага го върна в елита след 24-годишно отсъствие. Той обаче изведе отбора в само 22 двубоя.

"Реал Овиедо изразява своята благодарност към Велко Паунович и неговия треньорски щаб за техния професионализъм, всеотдайност и ангажираност. Под негово ръководство Реал Овиедо постигна дългоочакваната си промоция в Ла Лига - исторически успех, който завинаги ще остане запечатан в паметта на феновете. Клубът му желае много успехи в бъдещите му начинания", се казва в изявление на клуба, цитирано от БТА.