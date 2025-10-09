Популярни
  2. Овиедо
  3. Новак в Ла Лига уволни треньора след само осем кръга

  • 9 окт 2025 | 13:32
  • 244
  • 0

Овиедо се разделя с треньора си Велко Паунович, съобщиха от испанския елитен клуб. Специалистът и неговият щаб са освободени от отбора от областта Астурия заради слаби резултати, тъй като Овиедо е с най-много загуби и е на точка от последния.

Сръбският специалист беше поел тима през март и веднага го върна в елита след 24-годишно отсъствие. Той обаче изведе отбора в само 22 двубоя.

"Реал Овиедо изразява своята благодарност към Велко Паунович и неговия треньорски щаб за техния професионализъм, всеотдайност и ангажираност. Под негово ръководство Реал Овиедо постигна дългоочакваната си промоция в Ла Лига - исторически успех, който завинаги ще остане запечатан в паметта на феновете. Клубът му желае много успехи в бъдещите му начинания", се казва в изявление на клуба, цитирано от БТА.

Още от Футбол свят

Преместиха контрола на Аржентина от Чикаго на стадиона на Интер Маями

  • 9 окт 2025 | 10:05
  • 637
  • 0
Почина треньорът на Бока Хуниорс

  • 9 окт 2025 | 09:50
  • 7975
  • 3
Тухел потвърди, че Кейн пропуска квалификацията с Уелс

  • 9 окт 2025 | 08:28
  • 803
  • 2
Белами: Ще се опитаме да покажем най-добрата си версия

  • 9 окт 2025 | 08:22
  • 966
  • 0
Лапорта изрази задоволство от одобрението за мача в САЩ

  • 9 окт 2025 | 08:01
  • 3993
  • 9
Световните квалификации се завръщат с осем мача

  • 9 окт 2025 | 07:40
  • 11041
  • 1
Водещи Новини

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

  • 9 окт 2025 | 13:26
  • 871
  • 0
Радостин Кишишев в "Гостът на Sportal.bg" - очаквайте на живо!

  • 9 окт 2025 | 13:13
  • 445
  • 0
Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

  • 9 окт 2025 | 07:23
  • 19221
  • 13
Над 15 000 продадени билета за България - Турция

  • 9 окт 2025 | 12:32
  • 4217
  • 2
Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

  • 9 окт 2025 | 10:53
  • 13719
  • 9
Световните квалификации се завръщат с осем мача

  • 9 окт 2025 | 07:40
  • 11041
  • 1